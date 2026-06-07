預言週一台股跌2000點！專家曝2關鍵「護身符」 快做3件事

台期指夜盤重挫，台股面臨考驗。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台指期在6日夜盤收跌3006點，創下史上最大單日跌點紀錄，週一台股恐面臨史詩級大逃殺。財經粉專「股海老牛」預言，明（8日）台股「下殺2000點的機率高達8成」，他分享2個台股關鍵防守點，並建議民眾利用周末時間做好3件事，降低心理壓力。

針對台股走勢，投資達人「股海老牛」透過臉書發文直言「費半暴跌10%、台積電ADR跌6.6%！下週一會很刺激。」他分析，美股部分，非農數據太好，升息惡夢出現，美股週五（5日）全面回檔，道瓊下跌近700點；標普500下跌2.6%；那斯達克下跌4.2%；費半最慘，重挫超過10%，又是活久見的歷史紀錄。

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他指出，半導體族群下跌超過10%的還不少，包括英特爾、高通、博通、美光，而台積電ADR下跌6.6%，「下週一的台股開出2千點下殺的機率已高達8成，唯一的救贖會是川普投顧。」

台股部分，股海老牛指出，台股5日指數跌606點，撐在45K之上。盤中急殺近1500點，隨即V型收腳。櫃買跌幅有2.05%，中小型電子壓力較大。但是電子摔倒換金融吃飽，國泰金和富邦金再創新高，並表示「下週一還是要靠你們撐住了！」

他也指出，面對下跌可觀察支撐位置，2個關鍵防守點會是投資者的護身符，「下跌看支撐，月線在4萬3、季線約3萬8，找到關鍵止跌點。」

台指期夜盤一度爆殺4千點，這波急殺應該可以洗出不少凌亂籌碼，他建議投資人，週末能做3件事降低心裡壓力，包括「槓桿先降一格」，這樣少一點壓力，少一點被迫賣出；接著是「把持股分兩類」，分別為核心長線跟短線波段，不同策略別混在一起；最後是「先寫好『如果再跌我怎麼做』」，是要補、停損、不動，把各自條件先明列清楚。

最後他逗趣說「上個月已離職的朋友，週末會更忙，先打開104再用AI幫你潤好履歷吧。」

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