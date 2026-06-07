8小時10度爆倉仍不收手 麻吉大哥續戰ETH多頭

根據鏈上分析團隊 Lookonchain 監測顯示，黃立成於週六（7日）在短短8小時內遭遇10次強制平倉，帳戶資金一度縮減至約5.2萬美元（約新台幣164.2萬元）。。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣市場近期劇烈震盪，知名加密貨幣投資人「麻吉大哥」黃立成的交易動向再度成為市場焦點。根據鏈上分析團隊 Lookonchain 監測顯示，黃立成於週六（7日）在短短8小時內遭遇10次強制平倉，帳戶資金一度縮減至約5.2萬美元（約新台幣164.2萬元）。

加密貨幣市場持續面臨強烈的資金外流與拋售壓力，比特幣（BTC）近日價格一路走低，關鍵支撐接連失守，週六（6日）甚至一度跌穿6.1萬美元，最低一度觸及6萬556.26美元；以太幣（ETH）同樣表現疲弱，未能守穩1600美元整數價位，目前徘徊於1580美元附近，顯示市場賣壓依舊沉重。

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隨著加密市場下跌，黃立成交易動態再度引發市場關注。根據Lookonchain週六晚間在社交平台X發文指出，黃立成在過去8小時內累計遭遇10次強制平倉，使其帳戶只剩下5.2萬美元。

Lookonchain稱，儘管接連爆倉，「清算之王」黃立成並未停止加碼操作，隨後他將自己的ETH多頭部位增加至1075枚，總價值約171萬美元（約新台幣5399.77萬元），新的強制平倉價格為1560.81美元。

發文一出，引發網友熱議，有網友表示「在虧損的情況下繼續加倉，要嘛是天才之舉，要嘛是妄想症，希望他沒用借來的資金。」、「這就是他賣猿猴賺的以太幣的去處嗎？」、「為什麼他這麼痴迷以太幣？」、「在賭場見過這種人，通常結局都不太好。」、「兄弟簡直就是個土豪，我的天啊」、「以太幣價格將突破三位數。」等。

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