AI時代推動 寶晶能源董座蔡佳晋看全球電力基建投資大爆發

寶晶能源董座蔡佳晋強調，電力基建將是AI時代最確定的長期投資主題。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕輝達執行長黃仁勳日前訪台特別強調台灣需要更多電力，寶晶能源董事長蔡佳晋也直指「從需求多寡、時間長短及投資規模等面向來分析，電力基建將是AI時代最確定的長期投資主題。」

他解釋，此波全球電力需求的增長，是由「AI算力爆發X能源轉型X製造回流X電網老化」這四大結構性趨勢互相疊加、交互影響，形成長期、剛性且不可逆的電力需求擴張路徑，預估全球電力基建（包括發電投資、電網投資、儲能投資、能源管理與數位化）在2025至2035年期間，將吸引近20兆美元的投資金額。

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蔡佳晋表示，寶晶能源在屏東積極布局地面型太陽光電，更在林邊鄉與枋寮鄉都自建升壓站，以便解決大規模太陽能併網需求，而在規畫與興建過程當中，他發現，因為電力需求快速成長，造成部分變壓器需求大增，產品交期往往長達2年至4年，類似AI關鍵零組件缺貨的狀況也發生在變壓器的矽鋼片等零組件上面，外界很難想像。

他也強調，在創能的部分，再生能源並未因為川普當選美國總統而受到影響，依舊扮演相當吃重的角色，隨著再生能源建置量不斷增加，相關的儲能設備投資也必須等比例拉高，讓再生能源發揮最佳的效果，包括工廠、商用、家用等相關的儲能投資，未來成長性相當值得期待。

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