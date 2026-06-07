上緯智聯攜手義大開發，AI人形機器人進軍生活娛樂場域。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕 隨著2026年被視為AI機器人落地應用元年，AI人形機器人正加速從實驗室走向日常生活場域。上緯投控（3708）旗下上緯智聯宣布，旗下機器人品牌「台智寶（TaiiBot）」正式與南部娛樂巨擘義大開發展開跨界合作，雙方以「AI時尚伸展台」為主題，透過擬真的人形機器人走秀與沈浸式互動，首度宣告AI機器人進軍生活娛樂場域，展現科技與時尚融合的無限可能 。

上緯智聯近年積極深耕AI機器人領域，以「台智寶（TaiiBot）」機器人品牌為核心，持續投入技術研發與應用拓展，透過機器人輕量化複合材料技術與在地化場景應用優勢，建立具備市場競爭力的技術門檻，並積極整合跨界合作夥伴，拓展多元應用情境與實際展演機會。

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義大開發也指出，此次合作將AI科技注入觀光場域，大幅提升消費體驗的層次，隨著AI與智慧服務需求持續成長，透過持續導入創新技術與場景整合，共同推動AI機器人於實際生活中的落地應用，打造兼具科技感與優質消費體驗的智慧空間，開創新世代人機共融的創新場域。

上緯智聯認為，此次與義大開發攜手合作具有重要里程碑意義，象徵AI機器人正式從過往的科技展示，邁向娛樂與生活場域的實際應用，透過創新的服裝秀演出形式，讓AI人形機器人走入大眾視野，體驗不同以往的時尚火花，民眾能近距離觀察機器人的動態表現，還更能親身感受AI智慧機器人與時尚演出、互動體驗融合所帶來的全新感官體驗，突破過去對機器人冷硬形象的認知。

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