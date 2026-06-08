Coupang酷澎躍升至美國《財星》500強第132名 以AI科技驅動全球商務 引領美商持續投資台灣

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技公司Coupang 酷澎（Coupang Inc.）今日宣布連續第四年入選美國《財星》500強（the Fortune 500®），排名上升10名，晉升至132名。總部位於西雅圖的 Coupang 酷澎於 2025 年營收達 345 億美元，較前一年成長 14%，本年度《財星》500強的排名強勁提升，彰顯Coupang酷澎在財務指標與全球商務版圖的穩健拓展。Coupang 酷澎秉持美國矽谷科技企業的創新量能，將全球頂尖技術與資源投入台灣，協助推進台美經貿關係。



總部位於西雅圖的美商Coupang 酷澎，已連續第四年入選美國《財星》500強（the Fortune 500®）排行榜，排名上升10名，晉升至132名。（圖由Coupang 酷澎提供）



扶持在地企業，推動全球商務發展

Coupang酷澎全球事務長Robert Porter表示：「身為美國科技公司，Coupang酷澎正重新定義全球商務樣貌，並搭建企業與顧客之間的橋樑，積極拓展經濟動能。去年，我們對 AI、客製化機器人系統與智慧化物流的策略性投資，帶動美國商品與服務出口至全球超過 50 億美元 。延續這股強勁動能，我們將持續為美國、台灣、韓國與日本的企業，以及遍布我們所服務 190 個市場的顧客，開創前所未有的機會。」

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為幫助國際品牌與中小型企業開拓新市場，Coupang 酷澎提供獨特的端到端物流，讓優質商品能以最快速度抵達顧客手中。針對中小型企業更加強訂單履約、物流、行銷及出口支援，協助業者連結全球顧客，提升競爭力並帶動實質的商務成長。

擴大在台投資，建構先進物流網絡

Coupang 酷澎持續深耕台灣布局，2026 年在台啟用第四座以科技驅動的倉儲物流中心，進一步提升台灣顧客「WOW」的購物體驗；「火箭速配」服務範圍已覆蓋台灣約 70% 的地區，提供最快隔日到貨服務。Coupang 酷澎採分階段擴大對台投資，去年度獲准的投資案為該年度在台規模最大的美國投資案，並於整體外資核准案中名列第二。

Coupang 酷澎於2026年在台啟用第四座智慧倉儲物流中心，此佈局不僅是在台的重要投資，亦創造超過3000個在地就業機會。（圖由Coupang 酷澎提供）

導入 AI 技術，驅動全球創新營運

Coupang 酷澎對於人工智慧、機器人技術與雲端運算的投入永不停歇，積極將相關技術用於優化整體營運系統，例如物流方面即廣泛運用 AI 預測需求、優化履約流程並提升配送效率，相關系統由 Coupang Intelligent Cloud（酷澎智慧雲）提供技術支援，打造一個自助式 AI 環境，讓工程師與資料專家能夠在Coupang酷澎所在的任何營運地區測試新模型，不受實體環境限制。Coupang酷澎創新科技成果獲國際認可，2026 年連續第二年入選「全球百大創新企業」（LexisNexis Top 100 Global Innovators）」，並於 Fast Company 2025 年度「全球最具創新力企業」零售類別中名列第二。

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