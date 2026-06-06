馬斯克602項目標承諾 紐時分析僅19％準時達成

馬斯克15年來設定的602項目標，準時達成率僅19%。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕SpaceX 12日將於那斯達克掛牌，目標集資750億美元，成為史上規模最大首度公開募股（IPO），創辦人馬斯克以對未來做出宏大承諾聞名，無論自駕車、上火星或是人形機器人，這位億萬富豪時常設下公司目標達成的時間表。不過根據紐約時報分析，只有19%的目標準時完成。

紐約時報檢視馬斯克過去15年來6.9萬則在社群平台的貼文，以及公開場合的發言，結果從中識別出602個業務相關目標，涵蓋的公司包括特斯拉、SpaceX、X、xAI、Neuralink以及Boring Company。

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分析顯示，這些目標依計畫達成的僅19%，約35%延後達成或者從未完成。另有33%無法檢證，因為沒有公開更新進度，或者目標太過含糊，難以衡量，約有13%的目標尚未達截止期限。

紐時也發現，馬斯克完成目標的機率隨著時間下降。2015年，他宣布的13項目標中，據悉完成了近四分之三。到了2020年，當年設定的27項目標中，不到一半準時達成。

他承諾最多的是特斯拉的全自駕技術。馬斯克談論全自駕汽車已有年，並多次設定該系統完成的期限。儘管特斯拉在無人駕駛上取得進展，並在德州部分地區提供無人駕駛計程車服務，但其車隊要全面達成自動駕駛目標還有一段距離。

馬斯克長期來熱衷火星計畫。2011年他說，SpaceX 10年內將可登上火星，或者「最壞的情況是15年至20年」。此後，該時間表一改再改。近年來，他一再對於SpaceX的星艦（Starship），最終將協助人類在火星上建立居住基地表達信心。

這份分析的時機值得注意，因為SpaceX正準備進行備受矚目的IPO。由於馬斯克掌控SpaceX的發展方向，並握有超級投票權股，投資人正密切關注其未來計畫能否化為真實。

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