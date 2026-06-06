台灣邦交國抵住北京經濟、安全威脅 蕭美琴銜命以赴創契機

台灣副總統蕭美琴首次出訪帛琉，已於今（6日）日傍晚抵達。（取自蕭美琴臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕中國對帛琉的施壓行動失敗，這個太平洋盟友重申了對台灣的支持。台灣副總統蕭美琴首次出訪帛琉，已於今（6日）日傍晚抵達。總統賴清德透露，前陣子，他收到帛琉共和國惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）總統的來信，誠摯邀請他和蕭美琴訪問帛琉。

惠恕仁在今年4月訪談中表示，中國官員曾經直接要求帛琉譴責台灣，但遭帛琉政府堅決的拒絕。帛琉領導層一直堅持認為，任何外國勢力都不應該左右其外交關係。

請繼續往下閱讀...

帛琉譴責中國將旅遊業作為政治武器，在帛琉拒絕北京要求放棄台灣承認後，北京於2017年對前往帛琉的中國旅行團實施限制，嚴重打擊了帛琉以旅遊業為主導的經濟。

除了經濟壓力外，帛琉還面臨嚴重安全威脅。2024年駭客洩漏超過2萬份帛琉政府機密文件，許多文件涉及帛琉與台灣交流，以及美國和日本參與的地區軍事活動。

蕭美琴展開為期5天4夜的「帛榮專案」。總統賴清德表示，此行肩負重要使命，期盼透過此次訪問，持續深化雙方合作與互動。並期許此行能達成深化邦誼、推廣觀光及見證「榮邦計畫」成果等三項重要目標，為台灣與帛琉的互惠共榮開創更多契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法