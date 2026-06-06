苦存1400萬顧孫顧到崩潰！阿嬤看到「這1幕」快吐血：後悔太省了

1名日本阿嬤苦存7200萬日圓，以為晚年可以很悠閒，卻淪為全職保姆，顧孫顧到好累。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名69歲阿嬤苦存7200日圓（約台幣1440萬），以為晚年可以悠閒自在，卻淪為全職保姆、顧孫顧到瀕臨崩潰。最讓她心寒的是，不幫忙的丈夫竟然獨自拿著錢去爽玩高爾夫、到處旅行。看著老公瀟灑的身影，她滿心怨懟，直言「早知道會是這樣，應該在年輕健康的時候多花點錢，多創造一些美好的回憶，而不是這麼節省。」

日媒《The Gold Online》報導，今年69歲的惠子（化名）大半輩子都在極度節儉中度過。因為從小家境貧寒，她對「沒錢」有著極深的恐懼。婚後雖然家庭年收入超過千萬日圓，她卻總對家人哭窮。限制丈夫零花錢、不外食、不旅遊，將省下來的每一分錢都存進銀行。

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直到夫妻倆退休，攤開存摺一看金額達7200萬日圓。丈夫驚訝地說：「你是中了樂透嗎？」這筆錢，本該是他們周遊世界、優雅享受晚年的底氣。然而，生活卻在長女生了寶寶後，徹底變調。

女兒因一邊工作一邊育兒，看著焦慮失眠的女兒，惠子無法袖手旁觀，成了每週往返兩地、幫忙帶孫子的「全職保姆」。

曾經幻想中泡溫泉、出國度假的悠閒日子，瞬間被換尿布和嬰兒哭聲填滿。更讓惠子心寒的是丈夫的態度。丈夫以「不懂帶小孩」為由置身事外，自己拿著退休金和存款，獨自去打高爾夫、享受一人旅行。

看著丈夫瀟灑的身影，疲憊不堪的惠子充滿怨懟與後悔，直言「早知道會這樣，當初何必過得那麼苦？趁年輕健康時，把錢花在全家旅遊、創造美好回憶，該有多好？」

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