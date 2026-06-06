負債竟會折壽？口袋空空的可怕代價 專家全說了

科學研究發現，金錢帶來的壓力傷害的不只是荷包，更可能直接影響身體健康與壽命。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，通膨居高不下、股市劇烈波動，加上退休金準備壓力，讓許多人長期處於財務焦慮之中。然而，科學研究發現，金錢帶來的壓力傷害的不只是荷包，更可能直接影響身體健康與壽命。

財務壓力比失婚、喪親更傷身

美媒《Kiplinger》報導，英國牛津大學研究團隊分析近5000名受試者資料後發現，在失婚、喪親、疾病與失能等重大人生事件中，「財務壓力」對身體健康造成的傷害最大。研究人員在受試者血液中發現，承受財務壓力者體內與疾病相關的蛋白質與荷爾蒙濃度最高，罹患重大疾病風險增加60%。

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研究指出，財務焦慮會滲透到生活各個層面，因此對健康的影響遠超過一般人想像。當人們為金錢煩惱時，短期內或許能提高警覺，若長期處於高壓狀態，將導致慢性發炎、免疫力下降與血壓升高。

研究顯示，長期財務焦慮與高血壓、心臟病、失眠、頭痛、胃潰瘍、關節疼痛、背痛、氣喘及憂鬱症等問題密切相關。甚至有研究發現，財務壓力會加速心血管老化，其影響程度不亞於糖尿病、高血壓或吸菸。

負債是最危險的健康殺手之一

報導說，在所有財務問題中，「負債」對健康的殺傷力特別強。醫療債務與信用卡債務不僅容易造成失眠、焦慮與憂鬱，也會提高慢性疼痛與發炎風險。

美國研究甚至發現，未償還債務越高的人，早逝風險也越高；反之，信用評分每提高100分，死亡風險可下降約4%。專家認為，債務最可怕之處在於它容易讓人產生無力感與羞愧感，長期累積後對心理健康造成沉重打擊。

好消息是，財務健康與身體健康具有雙向關係。當人們擁有明確理財計畫、緊急預備金與可控制的負債水準時，焦慮感通常明顯下降。

專家建議可從幾個方向著手，包括優先照顧身體健康，不因省錢而忽略就醫與運動；或將償還高利率債務列為首要任務；建立6至12個月生活費的緊急預備金；制定完整退休與理財規畫。也可與配偶、家人或專業理財顧問討論財務問題，甚至透過運動、散步、冥想等方式降低壓力。

專家指出，真正的財務幸福並非擁有完美帳戶數字，而是在面對不確定性時，仍知道自己有計畫、有準備，也有能力應對風險。當財務狀況越穩定，身體與心理往往也會越健康。真正值得追求的，不只是財富自由，而是讓財富成為健康人生的後盾，而不是壓垮自己的來源。

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