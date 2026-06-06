馬斯克身價可望破兆美元世界第1、贏過台灣經濟規模 CNN：每小時花百萬也須100年才用完

馬斯克可望成為世界首位突破1兆美元的富翁。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國有線電視CNN周六（6日）報導，特斯拉執行長馬斯克可望成為世界首位超過1兆美元（台幣31.58兆元）的富翁，這是人類商業史上前所未有的驚人財富，即使每天每小時花1百萬美元，也需要一個多世紀才能花完1兆美元。

馬斯克由於擔任特斯拉首席執行長，目前已擁有價值2730億美元（台幣8.62兆元）的股票和選擇權，但如果他的火箭和人工智慧公司SpaceX的首次公開募股（IPO）下週按計劃進行，他的身價很快就會增加8410億美元（台幣26.56兆元）。

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馬斯克將持有SpaceX近一半的股份，而SpaceX的IPO預計總估值將達到1.77兆美元（台幣55.9兆元）。總而言之，光是這兩家上市公司就為馬斯克帶來了1.11兆美元（台幣35兆元）的財富。

然而，馬斯克的財富是帳面財富，而不是銀行裡的一堆現金。這一切都取決於投資者未來如何評估他的公司特斯拉和SpaceX的價值。

CNN指出，一個人的一生根本不可能以任何合理的方式花完這麼多錢，即使每天每小時花1百萬美元，也需要一個多世紀才能花完1兆美元。

根據國際貨幣基金組織的數據，全球只有20個國家的經濟規模超過1.1兆美元，這意味著世界上絕大多數國家的經濟規模都低於馬斯克。其中包括台灣（9770億美元）、愛爾蘭（7790億美元）、瑞典（7600億美元）和新加坡（6600億美元），以及馬斯克的祖國南非（4800億美元）。

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