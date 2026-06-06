台積電分紅爭議沒吵完！內部瘋傳未來75％員工「爛考績」

台積電近日傳出分紅爭議。（路透）





〔即時新聞／綜合報導〕台積電先前爆出「砍分紅」爭議，內部不滿情緒炸鍋，即便董事長魏哲家親上火線說明，但內部仍有大量抱怨聲音。近日內部又盛傳，台積電將調整考績評量方式，未來考績O（卓越）、S+（優異）員工僅會佔10%，恐怖的是，有75%人員將被評為SC（未達預期），「薪」情恐大受影響。相關討論目前在台積電內部社團及Dcard等平台科技業版，已經炒得沸沸揚揚，留言中可見不少員工又是憤怒、又是擔心。不過，魏哲家4日在股東會上也特別回應此題保證績效考核不變，他說道：「我們績效高，考核不會改變。」

有網友日前在Dcard發文，貼出內部傳言指「今天看到PMD（績效管理與發展）新的比例，未來S+跟O的人數只會有10%，S15%，SC跟S-以下則是75%」。文章一出，吸引超過上百則留言。許多員工紛紛表示：「意思是大家都可以17:00排隊等下班了，反正捲也捲不到前面」、「真的是一個很棒的政策，75%的人開始擺爛把事情全部堆給前25%的人」。

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不過原PO後來也補充：「股東會有澄清考績制度不變，大家可以放心了。」接著引發兩派論戰，一派認為「75%爛考績」是謠言，另一派則稱在分紅事件後，已經不再相信公司說法。

台積電股東4日在股東大會上，針對外傳考績制度級距將調整提出疑問，魏哲家則說，現在傳說PMD要把大家都打成很低的層級，「不會，這怎麼可能！」他表示，績效考核一定都公平合理，有一定的分配，沒有說績效考核好的人全部沒有、壞的人一堆，不會有這種情形。

在最先爆出「分紅爭議」的社團「TSMC大小事」，則仍有大量員工聲稱「75%爛烤雞（指考績）」幾乎可確定是既定事實，員工留言可見他們又是憤怒、又是擔憂。有部分留言稱：「為什麼不努力成為比較好的那25%」、「是什麼居心要一直內耗跟攻擊台積士氣」；結果反遭嗆「維穩部隊」、「洗地文」。還有網友說：「當初傳要砍分紅時，我也覺得不可能，但事實證明了，無風不起浪。」

然而魏哲家說明後，社團中討論並未平息，4日股東會後當天下午、隔日（5日）下午都仍出現多篇「75%爛烤雞」相關討論，下方並有大量員工留言抱怨，並吐露擔憂。也有不少員工揚言組工會，以便後續發展近一步抗爭。

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