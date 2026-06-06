週一台股3類人恐淪「最慘祭品」！生還心法AI全告訴你

週一台股面臨極大壓力。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美股週五（5日）重摔，加上6日台指期夜盤重挫3006點，週一台股恐面臨史詩級大逃殺。在融資多頭大踩踏的前2小時黃金逃生期，散戶最忌諱盲目殺低、失控開槓桿。AI告訴你究竟誰會淪為最慘祭品？Gemini及ChatGPT還給出自救指南，教你如何在非理性血洗中穩住陣腳，絕不砍在阿呆谷。

3類人恐面臨致命危機

3類投資人恐面臨危機。（本報製圖）

1、「四貸同堂」與高槓桿融資族：目前台股整體融資餘額仍在高檔，許多散戶利用信用貸款、房屋質押、融資甚至車貸開滿槓桿。週一台股若狂瀉，無法補足保證金的散戶將觸發多頭大踩踏的連鎖斷頭潮。

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2、半導體高價股散戶：美股費半暴跌超過 10%，科技巨頭如邁威爾（Marvell）狂瀉 16%，美光、ARM、AMD 跌幅都在 11% 以上。台股週一的台積電、聯發科，以及鴻海、廣達等 AI 伺服器供應鏈，將無可避免成為外資提款、現貨補跌的頭號重災區，過去幾週追高的散戶恐面臨沈重的套牢壓力。

3、夜盤盲目抄底散戶：在夜盤暴跌 2000、3000 點時，部分散戶抱著「急跌必有彈」的心態進場搶短。然而，由於半夜流動性極差，部分多單直接被鎖在跌停邊緣，這批高難度搶短的資金在週一台股開盤時，將承受極大的心理與部位被直接清盤的實質壓力。

散戶3大忌諱避免犯

台股週一開盤自救心法，散戶三大忌諱避免犯。（本報製圖）

1、忌諱盲目殺低：如果你跟著驚慌拋售，有超過 80% 的機率會直接砍在當天的「歷史最低點」（阿呆谷）。要調整部位，至少等上午盤融資洗乾淨後的反彈波。

2、忌諱融資抄底：系統性風險的修正通常不會在一天之內完成。如果此時還嫌子彈不夠、繼續借錢去摸底，萬一國際盤勢持續補跌，週二就會立刻面臨斷頭。撿便宜只能動用「現貨閒錢」，且必須分批輕倉布局。

3、忌諱對追繳裝死：全現貨投資人可以關掉 App 不看，但背著融資、股票質押的投資人，鴕鳥心態會讓你直接破產。不主動調控減倉，收盤後你只會發現部位被券商以最慘的「跌停價」強制斷頭。

AI認為，市場大跌最可怕的通常不是跌幅本身，而是投資人在情緒失控下做出的決定。週一開盤生還心法則是比起猜指數跌多少，更重要的是保留資金與操作彈性，讓自己有能力參與接下來的反彈或下一輪機會。

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