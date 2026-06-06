「盲目抄底幫你賺錢」翻船了！但好消息是牛市並沒結束

半導體股票之前嚴重超買，這是近日看到拋售潮原因。外銀認為這並非牛市的終結。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕周五（5日）美股崩跌、科技股承壓，半導體巨頭領跌，原因是投資者對人工智慧驅動的估值趨於謹慎。連兩天的暴跌使半導體基準指數蒸發12%，並使美國上市晶片製造商的市值蒸發了約1.3兆美元。自營商交易員表示，許多人在「盲目抄底」中翻船，不過外銀首席股票策略師也指出，半導體股票之前嚴重被超買、是近日被拋售的原因，但牛市並沒有結束。

這次黑色星期五拋售潮，在晶片板塊最為嚴重，費城半導體指數暴跌10.3%，創下自2020年3月以來的最大單日跌幅。此前一天，博通公佈的季度收益未能達到市場對其客製化人工智慧晶片業務的過高預期，導致科技板塊下跌。輝達股價下跌約6%，市值蒸發超過3000億美元。美光科技下跌13%，Marvell科技下跌17%。

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半導體指數在創下歷史新高後僅數日便出現大幅回落。即便經歷了最近的下跌，該指數今年以來仍上漲73%。

Triple D Trading的自營交易員丹尼斯迪克（Dennis Dick）告訴路透：「這裡很多人都在盲目抄底」；「盲目抄底曾經讓你賺了錢，但今天一切都結束了」。

富國銀行首席股票策略師權五成（音譯，Ohsung Kwon）表示：「半導體行業之前嚴重超買，這就是我們看到拋售潮的原因。但我認為這並非（半導體）牛市的終結。」

科技股的疲軟態勢日前已蔓延至亞洲，多個市場收盤走低。受科技巨頭承壓影響，韓國綜合股價指數（KOSPI）暴跌5.5%，收在8160.59點。其中，SK海力士股價下跌9.9%。

日本日經225指數下跌1.3%，收在6萬6588.12點，晶片相關股票跌幅居前。儘管數據顯示日本實質薪資連續第四個月上漲 。

香港恆生指數下跌1.2%，中國上證綜指下跌0.7%。澳洲S&P/ASX 200指數下跌0.7%，台灣加權指數下跌1.3%，印度Sensex指數下跌0.3%。

相較之下，歐洲股市午盤前均呈現上漲趨勢。英國富時100指數上漲0.5%，德國DAX指數上漲0.2%，法國CAC 40指數上漲0.6%。

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