股災黑影幢幢！台積電7月前值得買 外媒曝「理由非常充分」

台積電預計7月中旬公佈2026年第二季財報，並於下周公布月度營收數據，目前股價接近52周高點。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美股周五重挫，科技股成為賣壓重災區，台積電ADR科技股成為賣壓重災區，周一（8日）台股開盤面對美國股災黑影幢幢。投資人7月前值得考慮買進台積電嗎？外媒The Motley Fool報導，買入台積電股票的理由非常充分。

人工智慧晶片需求持續超過供應，台積電預計7月中旬公佈2026年第二季財報，並於下周公布月度營收數據，目前股價接近52周高點。台積電第一季的業績非常出色，營收年增超過35%，達到359億美元。該公司毛利率也大幅提升至66.2%，顯示這家晶片製造商擁有強大的定價能力。

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台積電預計全年營收成長超過30%。台積電的市值在6月4日突破2兆美元，但預期本益比仍在27倍左右，市銷率略高於17倍。基於公司的前景，該股並未被高估。

就每月營收而言，台積電3月營收創歷史新高，但4月成長放緩。 5月的銷售數據公佈後，如果進一步下滑，可能會導致股價下跌，為長期投資者提供入場良機。

在這種情況下，成長放緩並不一定意味著風險，因為台積電是人工智慧（AI）革命的核心參與者。該公司目前佔據全球半導體代工市場約70%的占額，這意味著其強大的產業地位短期內不會動搖。

不過，仍需要考慮一些風險，特別是，任何地緣政治緊張局勢的加劇都可能對宏觀經濟造成不利影響。台積電尤其容易受到中美關係的影響。此外，台積電的客戶群高度集中，這也使其面臨風險。輝達和蘋果公司約佔台積電收入的40%。

台積電的長期前景光明，如果你是個有耐心的投資者，這支股票還有很大的上漲空間。2026年股利成長28%也是一個加分因素。

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