高盛逆勢發聲：股市回調是買入良機 今年不會常見

高盛集團美洲股票執行服務主管約翰·弗拉德認為，週五美股的回調爲投資者提供增持倉位的機會，而非撤退。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美股三大指數週五（5日）集體重挫。道瓊指數下跌1.4%，收在50866.78點。標普500指數跌2.64%，收在7384.59點創2025年10月以來最大單日跌幅；納斯達克綜合指數跌4.18%，收在25709.43點，跌幅超1100點，創2025年4月以來最大單日跌幅。

美股上演「黑色星期五」的主要原因在於強勁的就業數據提振市場對美聯準會可能在更長時間內維持限制性貨幣政策、乃至升息的預期；而高利率環境是股市面臨的主要壓力來源，尤其是對於成長股和科技股而言。

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不過，高盛集團美洲股票執行服務主管約翰·弗拉德（John Flood）認為，週五美股的回調爲投資者提供增持倉位的機會，而非撤退的理由。他認爲，標普500指數今年達到8000點存在一條清晰的上行路徑。

弗拉德表示，美股週五的下跌很可能是由投資者在週末前獲利了結、以及市場預期首次公開募股（IPO）將帶來更多股票供給所推動。

歷史經驗表明，這類拋售往往會爲買入者帶來回報。弗拉德表示：「今年可供買入的回調並不多。從歷史上看，在標普500指數回調2%時買入往往能夠獲得回報，我認爲現在依然如此。」





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