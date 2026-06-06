台指期破紀錄崩跌！少年股神哀嘆畢業文 一覺起來淪斷頭客

台指期夜盤重挫3006點。（圖翻攝自國泰樹精靈APP）

〔記者高嘉和/綜合報導〕台指期夜盤創紀錄崩跌，PTT、Dcard等年輕人理財討論區湧現大量「畢業文」、「取暖文」或「後悔文」。有人貼文「一覺起來淪為斷頭客」，或發文詢問「倒賠給期貨商的錢（催收）該怎麼辦」，還有「第一次看到風險指標直接歸零」等。

討論區有大量網友回報，自己或身邊朋友因為只放最低保證金（大台約57萬、小台約14萬），在跌幅突破2,168點（風險指標跌破 25%）時，在凌晨時分直接收到期貨商系統的強制砍倉通知，也就是所謂的「被動斷頭」。

請繼續往下閱讀...

因跌速過快且幅度高達3,000點，許多多單部位在系統砍倉時，可能直接砍在流動性最差、價格最差的低點。網路上出現不少貼圖回報帳戶權益數直接變成「負值」，網友們紛紛發文詢問「倒賠給期貨商的錢（催收）該怎麼辦」；這意味著這波不僅是斷頭，還可能演變成嚴重的違約交割災情。

近年許多年輕投資人偏好以小博大，利用「小台指」或微型期貨進行高槓桿操作。也出現大量取暖與後悔留倉的貼文，不少社會新鮮人或大學生崩潰表示「幾個月賺的幾萬塊，一個晚上幾分鐘就賠光還倒貼」、「第一次看到風險指標直接歸零」。小台指一口只需要14萬多元保證金，大跌3,000點等於一口就要虧損15 萬元，只要帳戶沒放2到3 倍以上資金的人，昨晚100%遭到強制出場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法