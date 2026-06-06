高科技領先全球！卓榮泰：台灣有望擠進世界前20大經濟體

行政院長卓榮泰（中）強調台灣的GDP已經進入1兆美元的經濟體，將逐步進到世界前20大經濟體。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中華民國工商協進會今（6）日於高雄萬豪酒店舉辦南部工商午餐會，匯集數十位工商業老闆，行政院長卓榮泰致詞時強調，台灣的GDP「已經進入1兆美元的經濟體」，將逐步進到世界前20大經濟體。

卓榮泰致詞表示，從兩年前賴總統上任後，國際情勢對台灣有許多挑戰，尤其是美國的關稅談判，及最近的中東情勢，造成很多局勢不穩定，但一切都會漸漸趨好。他強調，「我們不敢說、也不能說未來會有多好，但我們一定努力讓台灣越來越好，這是我們的保證!」

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卓榮泰說，過去10年來，台灣的GDP成長速度非常大，2016年台灣的GDP只有17.5兆台幣，現在已經有33.5兆台幣，「已經進入1兆美元的經濟體」，將逐步進到世界前20大經濟體（目前排名22）；因為台灣有高科技製造，領先全球，正迎向世界供應鏈重組的時代，「非紅供應鏈的重組，讓台灣抓到了這個契機!」

他指出，既然機會已經來臨，政府就不能放棄，推出的AI新十大建設，及今年的國家13項戰略產業，再加上現在全國六大區域產業生活圈152項地方基礎建設，都可進一步加強整個國家的經濟體基礎。

卓榮泰也提到，5月28日美國關於台灣非半導體的232關稅，有進一步的發展，汽車零組件、原木、木材等衍生產品，台灣可得到不高於15%的稅率，而航空器零組件跟其他的鋼、鋁、銅衍生性產品，也一樣免除了232的關稅，汽車零組件也會從26.7%的關稅降到15%，「這代表台灣會跟歐盟跟日、韓，站在同一個競爭點上，也比競爭國家的越南、中國低」，這時候產業界更需要政府協助大家開拓世界的通路。

針對台美經貿談判，卓榮泰表示，政府也希望早日跟美方儘速定下來，現在對於301所帶來的強迫勞動的談判項目，已經與美方談好，這個ART（台美對等貿易協定）的優惠內容，政府會繼續爭取，確保我們在ART裡面所爭取到的相對待遇。而目前在美方宣布的60個經濟體中，加增額外關稅會從10%到12.5%，台灣因為有ART的基礎，被列入建議課徵較低10%關稅的 14個經濟體名單中，談判團隊會繼續跟美方做最後的確認。

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