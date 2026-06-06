台股週一崩定了？名嘴阮慕驊點名有人可能直接畢業

電視名嘴、財經專家阮慕驊。（翻攝自阮慕驊臉書）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（5日）美股重摔，拖累台指期夜盤6日重挫，電視名嘴、財經專家阮慕驊在臉書上表示，週一台股會如何？也許會有不少人畢業，台股可能「挫著等」，但他也指出，無論投機還是投資股票，只要能留在市場就永遠有機會，但如果被迫畢業，可能永遠再也回不來。

阮慕驊在臉書上發文，台股3月在中東風雲色變下，全月下跌3691點，跌幅10%。股市市值1個月打9折，算挺慘的。但費城半導體指數6月5日單日就可以跌掉10.26%，創下6年來最大單日跌幅，市值一個交易日蒸發1兆美元。

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他表示，各位沒有看錯，1兆美元、換算台幣約31.5兆元，其中，輝達就貢獻了3000億美元，不知道在韓國吃烤肉喝燒酒談大生意的黃老哥，會不會驚訝。

阮慕驊說，台指期貨夜盤最慘打到10%跌停，一度重挫4447點，終場仍收跌3006點，跌幅6.7%。想必一夜屠殺，期貨市場已經讓不少人「畢業」。

下週也許又會有不少人畢業，今年集中交易市場融資增加2232億元，代表超過3700億元是帶槓桿跑步進場。櫃買融資增加927億元，也代表了超過1800億元的五成槓桿。兩市相加超市5500億元，此外，還有今年新增的不限用途借貸超過6000億元。

超過1兆「YOLO」槓桿，下週「挫著等」。他表示，無論投機還是投資股票，只要能留在市場就永遠有機會，但如果被迫畢業，可能永遠再也回不來。

至於什麼人會畢業？阮慕驊表示，盲目樂觀，亂加槓桿，一旦盤勢劇烈變化，一下子扛不下去，就可能畢業。如果您是加槓桿者，請準備好備援資金，並去槓桿，「多殺多」的踩踏會讓市場動盪一陣子。

阮慕驊預計下週主動和被迫去槓桿的賣壓力道不會小，一些高融資比例及主要不限用途借貸的標的，壓力可能最大，但保有一定比例現金，及持有優質股票、ETF和基金的理性投資朋友，不要過度焦慮。

阮慕驊認為，長線多頭架構仍健全，這只是一次性的擠泡沫的必然過程，只是它可能是提早來了。

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