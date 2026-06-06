台股大逃殺來了？史詩級股災紀錄一次看

週五（5日）美股大跌、6日台指期夜盤收跌3006點，不少投資人擔憂，下週一（8日）開盤台股恐面臨沉重賣壓。台股示意圖。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（5日）美股大跌、6日台指期夜盤收跌3006點，不少投資人擔憂，下週一（8日）開盤台股恐面臨沉重賣壓。回顧歷史數據，台股盤中與收盤的單日最大跌點紀錄，皆出現在2025年4月7日，當天加權指數盤中一度重挫超過2086點，終場暴跌2065.87點，跌幅達9.70%，創台股史上單日最大跌點與最大跌幅紀錄。

台股史上最大盤中、收盤跌點紀錄皆在同一日

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去年4月7日股災起因為，清明連假期間，4月2日美國總統川普宣布對等關稅，造成全球股災，台股也在清明節連假後，4月7日開盤迎來血流成河，當天加權指數盤中一度重挫超過2086點，終場暴跌2065.87點，跌幅達9.70%，創台股史上單日最大跌點與最大跌幅紀錄。

而4月7日至9日連續3個交易日內，台股更是上演了有史以來最驚人的崩跌走勢，3日累計重挫3906點，跌幅高達18.3%。

台股史上盤中最大跌點紀錄

除了上述提到的4月7日之外，今年3月9日為史上第2大盤中最大跌點紀錄。此波重挫主要受美伊衝突升溫、地緣政治風險與國際油價大漲影響。當日盤中一度大暴跌2070.18點，指數下探至31529.36點，創下台股史上盤中第2大跌點紀錄。

第3則為2024年8月5日，盤中最大暴跌1854.59點，由於美國當年度7月製造業指數創下近8個月新低，加上失業率飆到近3年新高，市場擔憂經濟衰退，加上哈瑪斯領導人遇襲，引發中東地緣政治緊張，股市狂瀉。

整理台股盤中、收盤史上最大跌點都出現在2025年4月7日，當天台股加權指數盤中最多跌超2086點，終場下跌2065.87點（跌幅9.70%），收盤創台股史上單日最大跌點與最大跌幅紀錄。

第2大收盤跌點紀錄為2024年8月5日，最終大跌1807.21點，跌幅達8.35%；今年3月4日則是第3大，當天加權指數終場崩跌1494.77點（跌幅4.35%），收32828.88點。

日期 收盤價 （點） 漲跌 （點） 漲幅 （%） 盤中最大下跌點數 （點） 1 2025年4月7日 19232.35點 -2065.87點 -9.70% 2086.20點 2 2024年8月5日 32828.88點 -1807.21點 -8.35% 1854.59點 3 2026年3月4日 32828.88點 -1494.77點 -4.35% 1494.77點

美股四大指數週五（6）日全面重挫，其中費城半導體指數暴跌10.26%，創近1年多來最大單日跌幅。受到國際股市重挫衝擊，6日台指期夜盤一度經歷「瀑布式」下殺，最終下跌3006點、收42220點，創史上單日最大跌幅。台積電期貨盤後同步下跌145元。

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