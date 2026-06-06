台指期夜盤創紀錄雪崩 房仲：房貸押股市、送房變丟房

美股重要科技巨頭與台積電ADR重挫，台股夜盤創單日最大跌點。（圖翻攝自元大投資先生APP）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台指期夜盤重挫3006點，創下史上最大跌幅紀錄，微型台指期盤中甚至一度觸及跌停、大跌4522點，成為重災區。台東就有房仲業者稱，「早就沒什麼人看房、買房了」、「連建商都在講股票」，自己業內好友、房客也是如此，信貸、房貸投入，想著「隔幾個月，可能股市就免費送房子」，這次台指期史詩級崩跌，這下子恐怕逆轉為股市將吞掉你的房子。

有股民的南亞科（2408）套在400多元山頂，4日買華邦電、5日還跌停，該股民都喊出「股價再回高價日，家祭毋忘告乃翁」，認為看到夜盤如此，要等到一堆股票有賺頭，可能「要等到死，子孫再燒紙告訴自己『阿公的股票有賺了』」。台東房仲「老王」則稱，應該「不會只跌一、二天，自己都懷疑這些大跌是為降息鋪陳」。

請繼續往下閱讀...

老王說，近來房仲業只談股票，特別是這半年來最為明顯，甚至許多房仲對顧客明言「收盤才帶看房」，因為早上自己忙著盯盤，連建商見面也提股票，原來都是建築成本太高，目前建案都是很早之前所購土地，而房仲也因成交量停滯，或是利潤低到比股市「提領」還差，不少人都已兼差，早上看盤、下午帶看房、晚上開白牌計程車或外送，「夜盤大跌，房仲業也跟著遭累」、「如果一直跌下去，全台房市肯定大洗牌」。

本業停滯，重押股市。老王說，今年才有新聞報出台東房市估值上漲屬全台之冠，但一堆人都是以房貸投入股市，自己業內好友、房客也是如此，信貸、房貸投入，想著「隔幾個月，可能股市就免費送房子」，如今夜盤大崩，二個多月前入市的或許還無妨，前陣子投入者肯定會被追繳保證金。

老王推測，殺盤不僅在星期一，最快下星期二、三，自己先前見金融股突然拉起就覺得很不對勁，發現許多大戶友人早已改投金融股或出清持股，因此上週四就已幾乎全數賣脫持股，「沒有專業背景的散戶憑什麼不跟大戶跑？」，17日召開聯準會才是重中之重，懷疑根本是「塑造股市低迷好降息的前兆」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法