美股崩盤元凶找到了？費半狂瀉10％創近6年最慘 5大關鍵一次看

週五（5日）美股重挫。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（5日）美股重挫，其中費城半導體指數超過10%、創2020年3月疫情以來最大單日跌幅，市值蒸發約1.3兆美元，那斯達克指數也創1年多來最慘單日表現。市場分析此次半導體股大跌5大關鍵因素。

美國股市週五大幅下挫。道瓊工業指數下跌695.15點、1.35%，標普500指數下跌2.64%，以科技股為主的那斯達克指數下跌4.18%，創下自2025年初關稅風波以來最大單日跌幅，費城半導體指數重挫10.26%，自2020年3月以來最大單日跌幅。

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科技股部分，台積電ADR下殺29.75美元、6.69%，收在415.17美元；美光科技下跌13.25%；輝達下跌6.2%；英特爾下跌11.28%；AMD下跌10.86%；博通下跌7.92%，晶片類股相當慘烈。

1.博通財報不如預期，AI樂觀情緒降溫

博通（Broadcom）公布的財報雖然整體表現仍具一定水準，但客製化AI晶片需求未達華爾街高度預期，成為市場情緒轉折點，也被視為本輪半導體股大幅回檔的引爆因素之一。

盈透證券策略師索斯尼克（Steve Sosnick）表示，雖然導火線難以單一歸因，但博通的財測確實改變市場心態，「這讓投資人開始意識到，並非所有受惠AI支出的公司都具備免疫力」。

博通股價週五跌7.92%，收385.73美元；兩個交易日累計跌幅接近20%。

2. 就業數據強勁，升息預期升溫

美國最新5月就業數據優於市場預期，反而加深市場對聯準會（Fed）可能維持緊縮甚至再度升息的擔憂，使股市壓力進一步加劇。

盈透證券經濟學家Jose Torres表示，殖利率上升與油價下跌的背離走勢，反映市場對政策轉向的疑慮升溫，其中美國2年期公債殖利率更一度攀升至4.16%，創16個月以來最高收盤水準。

3. 科技巨頭擴大籌資，引發AI支出疑慮

科技巨頭擴大籌資投入AI基礎建設，也引發市場對資本支出與股東報酬之間平衡的重新評估。Alphabet本週宣布計畫發行約800億美元規模股票籌資，Meta也傳出可能跟進。

市場人士指出，若大型科技公司開始透過大規模增資支應AI投資，將改變原有估值邏輯，並可能使企業在舉債、發股與削減資本支出之間陷入兩難。

4. AI行情過度集中，市場廣度不足

從市場結構來看，AI行情過度集中也被視為潛在風險之一。數據顯示，5月僅約43%的標普500成分股上漲，遠低於年初水準；今年以來標普500漲幅若排除AI相關族群，整體漲幅僅約2.4%。

分析人士認為，指數表現高度依賴少數大型科技股，使整體行情顯得脆弱且波動放大。

5. 技術面超買修正，但多頭趨勢未必結束

儘管近期跌勢劇烈，市場普遍認為這更像是技術性修正而非多頭結束。費城半導體指數今年以來仍大漲約73%，距離近期高點仍不算遠。部分策略師指出，半導體板塊先前明顯超買，因此出現快速回檔並不意外，但長線AI趨勢尚未改變。

美光（Micron）和邁威爾（Marvell）等週五雖分別重挫13%和17%，但年初至今仍維持強勁漲幅。市場後續則將關注新一輪企業資本動向與IPO表現，以判斷行情是否能重新站穩。

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