他提前喊逃命被酸爆！下秒美股、台指期大崩盤 網哭「大場面來了」

6日台指期夜盤大跌。示意圖。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股加權指數近2日下跌超過1300點，週五（5日）美股重摔，再加上6日台指期夜盤重挫3006點，引發大批股民焦慮。4日1名網友看見股市殺聲隆隆，憂心出現多殺多踩踏潮，發文詢問是否該技術性停利，將資金撤出並轉進穩健房市以確保勝果，結果被其他網友吐槽，但現在回看這篇文章，感覺是位先知。

早在4日晚間，就有網友在社群發文，原PO表示，近期盤勢殺聲隆隆，不僅費半指數崩跌，多檔台股個股重挫甚至打入跌停，擔心追高的投資人恐出現恐慌性賣壓，進而導致「人踩人」情況發生，並詢問是否應「技術性停利」，將資金撤出股市轉進相對穩健的房市，以確保既有獲利。

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不過當時多數網友並不以為意，認為大盤只是小漲50%大跌5%，直指原PO對崩盤的定義非常特別，甚至有人留言表示「先殺3000點再說好嗎」、「費半還在五日線上欸XD」、「魏哲家都叫你買股票惹」，也有人認為原PO過度恐慌，直言「等台積電跌停再來討論」。

然而週五美股重摔，其中費城半導體指數崩跌超過10%，6日台指期夜盤重挫逾3000點、台積電期貨同步大跌145元，市場氣氛急轉直下。回頭檢視該篇貼文，當時也有網友認同原PO的看法，表示避險思維其實安排得很好，也有網友建議，不要單壓任何一邊，可以透過股票用期貨做、預售屋用5年後交屋來操作等。

而針對6日台指期夜盤大跌，許多網友表示「大場面來了」、「禮拜一彎腰撿鑽石」，也有網友開完笑說：「關稅帝君（川普徵收關稅）那幾天後，我覺得什麼都嚇不到我了，再猛也沒有全部跌停鎖死恐怖。」

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