「日本以外最想住哪」台灣當選！4大優點吸10萬人朝聖

台灣有許多美食。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名網友在網路上發起「除日本以外最想居住的地方」比賽，最終公布最優秀賞是台灣，他列出4大優點，包含食物好吃、有颱風假、寵物友善商店多、發票兌獎。不過，台灣網友看了卻有不同見解。

一名在日本經營酒吧擁有上萬粉絲的的網友，於X上發起「除日本以外最想居住的地方」比賽，並在5日公布最優秀賞，地點是台灣，他列出台灣4大優點，包括食物和水果都很好吃、颱風來襲會由政府宣布是否放假、寵物友善商店多，以及統一發票兌獎，最高獎金高達5000萬日圓（大約新台幣1000萬）。

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此篇文章吸引超過10萬人點閱，有網友留言表示，「我熱愛台灣，去台灣旅遊超過10次，但我其實比較喜歡韓國食物」、「台灣人很親切，而且很多人都會講日語」、「唐吉訶德、壽司郎、Komeda咖啡、吉野家、Animate這些在日本的連鎖店，台灣也有。」

還有網友表示：「台灣是那種默默把許多事情做得很好的地方。它或許不是人們第一個想到的國家，但整體生活品質卻令人印象深刻。」

不過，也有日本網友提出不同看法，雖然認為台灣雖然生活便利、美食豐富，但在台灣總能聞到一股特殊的「台灣味」。事實上，這個話題過去也曾多次在國內外社群引發討論。

外國網友認為，所謂的「台灣味」可能來自夜市食物香氣、水溝味、垃圾清運氣味，甚至超商茶葉蛋散發出的味道等，各種氣味交織形成獨特印象。對此，不少台灣網友則分析，可能與排水設施、餐飲業污水處理、公共場所異味，以及台灣長期高溫潮濕的氣候有關。

許多網友留言表示，「悶熱潮濕的味道吧」、「台北已經算很好了，最多是潮濕悶熱產生的氣味，這是氣候因素很難解決」、「這幾天潮濕悶熱，我也覺得有點臭」，也有人分享自身經驗稱，「每次從日本回台，不是聞到潮濕味，就是悶臭味」，再度掀起關於台灣城市氣味的討論。

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