三信商銀最新評等出爐！惠譽給予長期A-評等 展望「穩定」

三信商銀。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國信評機構惠譽（Fitch Ratings）5日公布最新評等報告，確認三信商業銀行國內長期評等為「A-（twn）」、展望維持穩定，同時確認國內短期評等為「F1（twn）」。惠譽指出，三信商銀評等反映其違約風險低，雖然其市場地位和規模較小，但預期未來仍可維持穩定財務表現。

惠譽表示，三信商銀評等主要由自身信用體質支撐，雖然業務集中於台中地區，且規模較同業小，但在穩定經營環境下，整體財務狀況可望維持穩健。惠譽預估，台灣經濟在2026年及2027年將分別成長6.9%及4.0%，受惠於AI相關產品出口與投資動能，加上關稅壓力相對緩和，可望持續支撐銀行業經營環境。

請繼續往下閱讀...

報告指出，三信商銀放款業務以中小企業及個人金融客戶為主，相較大型銀行，放款結構較集中於小型企業、個人貸款及不動產相關產業，因此較容易受到景氣波動影響。不過，截至2025年底，該行擔保放款比率達83%，且多數以不動產作為抵押品，有助於降低相關風險。

在資產品質方面，惠譽認為三信商銀授信標準維持一致，且貸款成數適中，預估至2027年減損放款比率僅會微幅上升，2025年底該比率為1.1%，整體資產品質風險仍屬適度。

獲利能力方面，惠譽預期三信商銀2026年至2027年間的營業獲利占加權風險性資產（RWA）比率將維持約0.9%，與2025年水準相當，主要受惠於淨利息收入及手續費收入穩定成長，以及信用成本維持適中。不過，該行近4年平均0.9%的獲利表現，仍低於同業平均的1.4%。

資本水準方面，惠譽指出，三信商銀於2026年1月完成20億元現金增資，約相當於加權風險性資產的1.4%，有助於強化資本基礎。雖然受信用成長及股利發放影響，普通股權益第一類資本（CET1）比率由2024年底的12.3%降至2025年底的11.8%，但預期在穩定獲利與股東支持下，2026年及2027年可回升至12%以上。

至於資金與流動性，惠譽認為三信商銀存款業務規模相對較小，使流動性略遜於大型同業，但在穩定存款基礎及台灣銀行體系整體流動性充裕支撐下，資金狀況仍屬穩定，預估存放比將維持在2025年底約77%的水準。

惠譽也指出，若未來三信商銀出現過度風險承擔、放款及投資業務過快成長，導致信用體質轉弱，或營業獲利占加權風險性資產比率長期低於0.75%，以及CET1比率接近10%且缺乏明確改善計畫，評等可能面臨下調壓力。

至於升評條件，惠譽認為短期內可能性有限，但若中長期市場地位、業務規模及競爭力顯著提升，並持續維持穩健風險管理與獲利能力，未來仍有調升空間。若三信商銀的國內長期評等被調升至'AA-（twn）' 或以上，其國內短期評等有望調升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法