國際油價又慘跌！但專家有話要說

國際油價週五（5日）續跌。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於交易員越來越相信美國和伊朗之間再次發生衝突的可能性越來越小，國際油價週五（5日）續跌。不過分析師警告，由於荷姆茲海峽通行仍受限制、黎巴嫩局勢持續緊張，加上美伊談判仍存在諸多爭議，油市波動風險並未真正消失。

布蘭特原油期貨收盤收跌1.94美元或2.04%，報每桶93.09美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收跌2.50美元或2.69%，報每桶90.54美元。

《路透》報導，Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示，目前市場並未預期衝突進一步升級，即便尚未達成正式協議，投資人仍認為局勢正朝降溫方向發展。

不過市場最關注的仍是荷姆茲海峽航運恢復情況。雖然近期已有少數油輪恢復通行，但整體流量仍遠低於戰前水準。市場數據顯示，本月初僅有4艘油輪成功通過海峽，而戰前每日平均通行量約130艘。

ING、IG等機構分析師指出，目前油價仍能維持在每桶90美元以上，顯示市場雖預期和平談判有機會成功，但對供應風險仍保有高度警戒。一旦談判破裂，原油價格可能迅速重返100美元以上。

供應面方面，阿曼石油開發公司（Petroleum Development Oman）表示，儘管阿曼（Oman）的法哈爾港（Mina al Fahal）碼頭日前發生爆炸，但裝載作業未受影響。該港每日出口原油約80萬至90萬桶。

另一方面，石油輸出國組織（OPEC）秘書長秘書長阿爾蓋斯（Haitham Al Ghais）週四重申，即使中東戰事持續、荷姆茲海峽運輸受阻，OPEC仍維持2026年全球石油需求每日增加120萬桶的預測不變。

伊朗原油出口則持續惡化。船運數據顯示，伊朗5月原油與凝析油出口量已降至近6年最低水準，日均出口量約20.9萬至26萬桶，低於4月的134萬桶及3月的190萬桶，主因美國海上封鎖行動大幅限制伊朗油輪進出港口。此外，中國需求疲弱也進一步壓抑伊朗原油價格。

德國商業銀行（Commerzbank）指出，雖然地緣政治風險持續支撐油價，但市場庫存消耗速度低於預期、出口路線改道以及需求放緩，均限制了布蘭特原油進一步上漲空間。

分析人士認為，目前油市正陷入「地緣政治風險」與「和平協議期待」兩股力量拉鋸。若美伊最終達成協議並恢復荷姆茲海峽正常通航，油價可能進一步回落；反之，一旦談判破裂或黎巴嫩戰線再度升級，全球能源供應緊張局勢恐再次推升油價。

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