黃金跌慘了......「這些貴金屬」也全面崩潰

週五（5日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（5日）黃金價格下跌約3%，鉑金、白銀、鈀金也跌逾5%，美國非農就業優於預期，強化聯準會（Fed）利率維持在高點的可能性，加上中東衝突讓通膨擔憂揮之不去，都對黃金形成壓力。

黃金現貨下跌2.96%，報每盎司4341.52美元，盤中一度觸及3月24日以來低點。

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8月交割的黃金期貨下跌3.1%，報每盎司4365.30美元。

《路透》報導，黃金本週重挫4.3%。美國勞工統計局週五公布，5月非農就業人口增加17.2萬人，而4月數據經上修後為增加17.9萬人。分析師原估5月將增加8.5萬個人，而先前已公布的4月數據為增加11.5萬人。

道明證券全球大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示：「就業數據遠勝預期。考量到伊朗局勢持續緊張，能源價格居高不下且通膨壓力巨大，Fed幾乎不可能有降息的意願。這對黃金市場意味著，黃金的持有成本正在大幅上升。」

自2月底美國支持的伊朗戰爭爆發以來，金價已下跌逾17%。這場衝突導致油價飆升，並加劇對通膨和升息的擔憂。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場目前預估Fed 12月升息的機率約為72%，而就業數據公布前，這個機率約為50%。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌6.8%，報每盎司68.86美元。

現貨鉑金下跌5.9%，報每盎司1788.49美元。

現貨鈀金下跌5.9%，報每盎司1242.50美元。

三者週線都下滑。

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