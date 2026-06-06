烏山頭光電板遇到沒水就有毒？經濟部新測水質安全無虞

經濟部澄清烏山頭水庫謠言。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕針對民眾質疑「烏山頭水庫光電板插進土裡、恐溶出重金屬影響飲水安全」，經濟部能源署說明，有關烏山頭水庫水質工研院已於5月13日進行採水測試，水質監測合格，請民眾放心，水庫水質均有嚴格把關，且完全符合安全標準。另針對民眾誤解環境部國家環境研究院實驗內容，並以極端實驗條件誤導大眾，能源署予以駁斥請外界切勿錯引標準。

能源署為保障水源水質，在5月13日時委請工研院至烏山頭案場周邊進行採水，並交由合格實驗室進行水質檢測，檢測結果數值均符合環境部訂定之飲用水水源水質標準，其中民眾所關心的鉛更是遠低於飲用水水源水質標準0.05mg/L並未檢出，守護水源品質。

請繼續往下閱讀...

能源署強調，環境部國家環境研究院已於去年10月22日針對太陽光電板溶出實驗說明此為極端情境模擬，請勿錯引標準，太陽能光電板架於水庫水面上，環境部的試驗是嚴厲破壞粉碎之光電板碎屑，浸泡在純水與pH約2.88酸性液體條件環境下，浸泡1至3個月，pH 2.88這樣酸的水質，是不會在現實發生，即水庫水質酸鹼度不會低於6。

光電板架設在水庫上，比對標準應為飲用水水源水質標準，指尚未經過淨水場處理的原水水質。環境部定期執行飲用水水質相關檢測，指經淨水場處理過的均符合飲用水水質標準。

經濟部能源署重申發展綠能與保護民生用水安全同等重要。工研院的實測數據，即是最好的科學證明。歡迎社會各界基於事實理性監督，但不應刻意曲解科學實驗、引用錯誤標準來製造社會恐慌。政府將持續嚴格監控水質，全力守護台灣的每一滴乾淨用水。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法