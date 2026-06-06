美股收盤》科技股重摔！費半狂殺逾10％ 台積電ADR下挫6.69％

週五美股重挫。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕受晶片股暴跌影響，美國股市週五大幅下挫。道瓊工業指數下跌695.15點、1.35%，標普500指數下跌2.64%，以科技股為主的那斯達克指數下跌4.18%，創下自2025年初關稅風波以來最大單日跌幅，費城半導體指數重挫超過10%，為自2020年3月以來最大單日跌幅。台積電ADR下殺29.75美元、6.69%，收在415.17美元。

受美股重挫影響，台指期夜盤大跌3006點，跌幅6.65%，週一開盤台股恐面臨沉重賣壓。

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綜合外媒報導，晶片製造商博通週三發布財報，未能上調其人工智慧晶片的業績預期，令市場失望，導致晶片股下跌，週五的拋售力度更加劇烈，而5月的就業報告遠超預期，澆熄市場對聯準會近期降息的希望。。

記憶體晶片製造商美光科技一直是牛市中的明星，繼週四下跌8%，週五股價下跌13.25%。輝達下跌6.2%，英特爾下跌11.28%，AMD下跌10.86%，博通下跌7.92%，晶片類股相當慘烈。

投資人拋售科技股，轉而買入醫療保健和必需消費品類股。高露潔棕欖公司上漲逾4%，可口可樂上漲3.44%，嬌生公司上漲2%。

道瓊工業指數下跌695.15點或1.35%，收在50866.78點。

標準普爾500指數下跌200.57點或2.64%，收在7383.74點。

那斯達克指數下跌1121.53點或4.18%，收在25709.43點。

費城半導體指數下跌1396.733點或10.26%，收在12220.762點。

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