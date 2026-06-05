美潛在管制漏洞 中企或合法取得輝達Blackwell晶片

美國的潛在出口管制漏洞，可能讓中企合法取得輝達先進AI晶片。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕《彭博》報導，知情人士透露，美國政府內部對於鎖定中國的人工智慧（AI）出口管制政策是否出現漏洞，近期出現激烈爭論。如果確實存在漏洞，中國企業可能已合法從海外取得輝達最先進AI晶片Blackwell。

知情者指出，爭論的焦點在於是否川普政府縮小美國對中國科技產業管制的範圍，幅度遠遠超出其公開承認的程度。他們說，潛在漏洞可能讓阿里巴巴等中國企業可以在中國境外的多數國家合法採購搭載輝達最先進AI晶片的伺服器。

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爭議源於美國商務部工業暨安全局（BIS）5月31日發布的極不尋常的備忘錄，文中說「AI晶片銷售中國企業的全球管制仍然有效」。這份文件是回應2023年實施的相關管制是否仍有效的詢問。

備忘錄意外揭露，川普政府針對中國的AI晶片出口管制是在政策不確定性，以及缺乏一致性的狀態下運作，而這導致了數月來的內部爭論。

問題原因出在川普政府的BIS停止執行拜登政府推出的全球AI晶片出口規範：AI擴散規則（AI Diffusion rule），但BIS之後並未正式廢除該規則，也未準備替代規範。BIS曾兩度試圖制定替代規則，但均未付諸實施。

川普政府目前正調查是否企業利用此局面，從新加坡、馬來西亞等地向中國企業供應先進AI晶片，比如輝達的Blackwell處理器。

BIS一名官員反駁說，「根本不存在這樣的漏洞」。他說，即使在公布備忘錄之前，沒有取得美國政府許可，就向中國企業出口AI晶片，也違反出口管制規範。

川普政府內部亦討論第2個漏洞，儘管BIS的備忘錄未直接提及，但知情者透露，政府官員憂心，造成第1個漏洞的停止執行AI擴散規則的決定，也讓台積電、三星電子等為輝達等公司生產晶片的代工廠，合法為騰訊等中國公司製造先進半導體。

拜登政府時期擔任白宮國安委員會技術與國安主任的卡漢（Saif Khan）指出，「問題的本質不在於廢除規範本身，而在於實際上削弱其效力。由於沒有執行單獨的AI晶片出口規範，相關法規的效力已被削弱」。

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