美5月新增就業17.2萬人超強勁 市場預期Fed降息等明年

美國5月新增47.2萬非農就業人口，遠高於預期。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部公佈5月新增17.2萬新增就業人口，遠高於預期的8.5萬人，且4月數據從11.5萬人大幅上修至17.9萬人，為連續兩個月強勁成長。在中東衝突推升通膨之際，穩健的勞動市場讓聯準會（Fed）有更大的空間維持利率不變。金融市場預期，聯準會可能將維持觀望態度直至2027年。

數據顯示，美國5月失業率為連續第3個月維持在4.3％，符合預期。勞動參與率維持在61.8％，而包含怯志工作者以及因經濟因素而從事兼差工作的更廣泛失業指標降至8.1％。此外，五月平均時薪月增0.3％、年增3.4％，皆符合華爾街預期。

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除了5月的強勁就業數據，前幾月的上修幅度也反映美國穩健的勞動市場。4月較原先公佈的數據調增6.4萬人，而3月新增非農就業人口上修至21.4萬人，調增2.9萬人。

這份報告公佈的時機，正值在低招聘與低解僱的環境下，市場預期較為低迷之際。海軍聯邦信用合作社首席經濟學家隆恩（Heather Long）說，「招聘衰退的情況已經結束。美國企業又開始聘人，從任何角度來看，這都是一份強勁的就業報告」。

優於預期的就業數據可能進一步阻止聯準會短期內採取降息行動。摩根士丹利財富管理首席經濟策略師岑特納（Ellen Zentner）指出，「更加穩健的就業數據讓聯準會將維持一段觀望態度，並聚焦通膨方面的任務。短期降息機率渺茫，不過由於這份報告沒有出現通膨威脅，應該可以平息一些升息傳言」。

近期聯準會官員對於勞動市場狀況態度趨於樂觀，並將注意力轉向更加棘手的通膨問題。在去年下半年調降0.75個百分點後，聯準會今年以來維持利率政策不變。市場預期聯準會將維持基準利率在3.5％至3.75％區間直至2027年。

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