超狂！他靠AI神器吸金逾6億 一句話就能做App

Sekai 創辦人 Lucky Zhang創辦的AI平台Sekai，有望掀起開發App的新革命。（本報製圖）

〔財經頻道／綜合報導〕曾把公司賣給蘋果與TikTok母公司字節跳動的張姓（Lucky Zhang）創業家，如今第4度創業再度吸引市場目光。他創辦的AI平台Sekai成功募資2000萬美元（約台幣6.3億），主打「一句話就能生成App」，目前已累積超過1500萬個迷你App。隨著AI大幅降低軟體開發門檻，Sekai正試圖複製短影音崛起模式，掀起開發App的新革命。

近年生成式AI掀起創業熱潮，矽谷張姓（Lucky Zhang）創業家正試圖打造下一個改變網路世界的產品。據《Axios》報導。他創辦的AI新創Sekai近日完成2000萬美元A輪融資，由Khosla Ventures與Connect Ventures共同領投，吸引多家知名創投參與。

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Sekai是一款可透過文字指令建立迷你應用程式（Mini App）的平台，用戶只要輸入想法，就能快速生成專屬App。例如根據天氣、心情與衣櫃現況推薦穿搭，或設計有趣的人格測驗等。除了自行創作外，用戶還能改編其他人開發的應用程式，形成類似短影音平台的創作生態系。

這項服務推出後成長迅速。根據公司資料，目前平台累積已誕生超過1500萬個迷你App，每天新增超過20萬個，用戶平均每天使用時間超過1小時。張表示，早期最受歡迎的作品包括互動式生日卡片等高度分享性的內容，成為平台快速擴散的重要推手。

值得注意的是，這並非張幸運首次創業成功。Sekai是他的第四家新創公司。他創辦的影片電商公司Yi+ AI曾於2017年被蘋果收購；2020年，專攻拉丁美洲市場的短影音平台Blacktail則被TikTok母公司字節跳動收購。此外，他在越南創辦的音樂串流平台NCT至今仍持續營運。

Sekai最初以動漫同人創作體驗為主，但隨著AI程式開發模型在過去一年大幅進步，公司逐漸轉向更廣泛的App生成服務。張幸運認為，AI將讓軟體開發門檻大幅降低，而迷你App有機會成為繼短影音之後的新型態網路內容。

張指出，Sekai 的目標不只是滑手機消磨時間，將網路體驗轉化為積極的創意參與，「你不會把自己創作的內容叫做 AI 垃圾（AI slop），因為它是在幫你實現腦中的點子。」

Sekai 正全面擴招工程與產品團隊。未來，得益於 Connect Ventures 背後好萊塢頂級經紀公司 CAA 的資源，Sekai 將推動明星與創作者合作，並計畫推出變現機制，讓創作者能透過平台上的互動粉絲體驗直接獲利。

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