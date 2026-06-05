涉防衛安全！傳禁中國與香港投資人認購SpaceX IPO

SpaceX IPO規模將創史上最大紀錄。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，知情者透露，SpaceX規模750億美元首度公開募股（IPO）的承銷商，已被告知不得接受來自香港與中國投資人的認購，原因在於美國對關鍵技術出口的限制。

知情人士說，負責此交易的主承銷銀行已告知承銷團中的其他銀行，基於監管與法遵風險，不允許香港與中國客戶，包括私人銀行客戶參與此IPO的認購。

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一些消息人士說，銀行被告知此決定是基於與《美國國際武器貿易條例》有關的內部指引。該條例規範防衛相關科技與技術資料的出口。

此交易的主承銷銀行高盛與摩根士丹利沒有立即回應評論要求。

SpaceX的網站5日無法從香港與上海進入，嘗試進入將出現錯誤訊息，表示該公司已禁止從相關地區網址登入。

SpaceX在遞交給美國證券交易委員會（SEC）的申報文件中指出，計畫以每股135美元的價格，發行5.556億股股票，募集約750億美元。包括高盛等5家承銷商將可選擇以發行價，購買另外8333萬股，相當於112億美元。

SpaceX股票將以SPCX代號於12日在那斯達克開始交易，預計將成為美股史上最大規模IPO，打破阿里巴巴2014年9月在紐約交易所IPO，募集250億美元的紀錄。

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