自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

國票金前5月稅後獲利突破20億 年增逾4倍、EPS0.55元

2026/06/05 18:43

國票金公告自結獲利（業者提供）國票金公告自結獲利（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）公告自結獲利，115年5月自結稅後盈餘6.14億元，累計1至5月稅後盈餘達20.1億元，較去年同期增加16.58億元、年增470.7%；每股稅後盈餘0.55元，5月底每股淨值12.8元，獲利表現穩健成長。

各子公司表現方面，國際票券受惠於美國聯準會於114年全年降息3碼，115年外幣債券養券收益由負轉正，挹注整體獲利表現；加上債券買賣斷操作貢獻收益、股權業務收益大幅提升，115年1至5月稅後盈餘12.69億元，較去年同期成長89.4%。

子公司國票證券受益於台股近來日均成交量超過兆元以上，115年1至5月經紀業務收益較去年同期成長近2.5倍；此外，泛自營業務於期貨衍生性商品、股票及權證部位操作績效良好，投資收益顯著提升，115年1至5月稅後盈餘達15.7億元。

子公司國票創投，因投資部位評價利益增加及實現出售利益，截至115年5月底，本業累計獲利較去年同期由虧轉盈，但仍受轉投資中國的國旺租賃，因中國景氣不佳，持續提存授信壞帳準備，使國票創投整體獲利略受影響，115年1至5月稅後盈餘為5,286萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財