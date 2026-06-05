國票金前5月稅後獲利突破20億 年增逾4倍、EPS0.55元

國票金公告自結獲利（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）公告自結獲利，115年5月自結稅後盈餘6.14億元，累計1至5月稅後盈餘達20.1億元，較去年同期增加16.58億元、年增470.7%；每股稅後盈餘0.55元，5月底每股淨值12.8元，獲利表現穩健成長。

各子公司表現方面，國際票券受惠於美國聯準會於114年全年降息3碼，115年外幣債券養券收益由負轉正，挹注整體獲利表現；加上債券買賣斷操作貢獻收益、股權業務收益大幅提升，115年1至5月稅後盈餘12.69億元，較去年同期成長89.4%。

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子公司國票證券受益於台股近來日均成交量超過兆元以上，115年1至5月經紀業務收益較去年同期成長近2.5倍；此外，泛自營業務於期貨衍生性商品、股票及權證部位操作績效良好，投資收益顯著提升，115年1至5月稅後盈餘達15.7億元。

子公司國票創投，因投資部位評價利益增加及實現出售利益，截至115年5月底，本業累計獲利較去年同期由虧轉盈，但仍受轉投資中國的國旺租賃，因中國景氣不佳，持續提存授信壞帳準備，使國票創投整體獲利略受影響，115年1至5月稅後盈餘為5,286萬元。

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