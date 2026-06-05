提前離職要賠「違約金」？勞動部重申：不可要求全額

勞動部重申最低服務年限須合理不得濫用（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕不少勞工到職後，雇主會要求必須做滿一定年限，否則需賠償一筆不小的「違約金」。勞動部今（5）日發布通函，重申最低服務年限約定攸關勞工職業選擇自由，雇主不得以不合理條款加以限制。如果雇主是因為提供勞工專業培訓資源，或「提供合理補償」，因此與勞工約定最低服務年限，但也不能逾越合理範圍，若勞工提前離職，雇主要求返還金額也應依比例計算，否則無效。

勞動部指出，實務上常見雇主以最低服務年限搭配違約金之約定，要求勞工「必須做滿幾年」，不得任意轉職，若提前離職即須負擔高額賠償費用。此外，也有雇主是以提供留任獎金或簽約金等合理補償作為約定條件，因而衍生違約金過高或返還範圍爭議。

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由於相關的爭議頻傳，勞動部特別發布通函，重申勞動基準法第15條之1規定，並提醒雇主注意以下事項：

第１、雇主與勞工約定最低服務年限，應符合勞基法第15條之1規定，並具備必要性及合理性。即使雇主認為，已砸重金為員工辦理訓練，但員工提前離職，也應將已提供服務的年資按比例扣除。

第２、如屬例行性教育訓練、一般在職訓練、新進人員業務熟悉訓練，或依法應辦理法定訓練等所生費用，雇主均不得以此為由，與勞工約定最低服務年限，亦不得作為請求違約金或返還費用之依據。

第３、雇主如以留任獎金、簽約金或其他預付性給付，作為最低服務年限約定之合理補償，應明確告知；勞工於約定期限屆滿前離職時，倘雇主要求勞工返還之金額，應依尚未履行服務期間按比例計算，不得要求全額返還。

勞動部呼籲，最低服務年限約定涉及勞工職業選擇自由及職業流動權益，雇主於訂定相關條款時，應審慎評估其必要性與合理性，避免以不當約定限制勞工擇業自由。勞資雙方如對最低服務年限、違約金或留任獎金返還等事項發生爭議，可檢具具體事證資料，向當地勞工行政主管機關申請協處。

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