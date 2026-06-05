美元後市充滿變數 央行坦言「真的不太容易判斷」

央行外匯局局長蔡烱民坦言美元後市難判斷（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期市場高度關注美元下半年走勢及國內輸入性通膨壓力，中央銀行外匯局局長蔡烱民表示，影響美元後市的關鍵仍在於美國貨幣政策與地緣政治風險兩大因素，但兩者都存在高度不確定性，坦言「現在真的不太容易判斷下半年美元走勢」。

蔡烱民指出，市場原先普遍認為新任美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）立場可能偏向寬鬆，但實際政策方向仍須視通膨數據而定。由於美國通膨率仍維持在3%以上，與Fed設定的2%目標仍有一段距離，因此市場目前普遍認為年底前降息機率不高，甚至有部分觀點認為不排除再次升息的可能。

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蔡烱民表示，過去市場常透過Fed公布的利率點陣圖研判未來利率路徑，但在華許接任後，可能不會像過去一樣強調點陣圖的政策指引功能。

除了貨幣政策外，地緣政治風險也是牽動美元走勢的重要變數。蔡烱民指出，美元作為全球主要儲備貨幣，一旦國際局勢緊張升高，避險資金往往流向美元資產，帶動美元走強；然而地緣政治情勢本身變化快速且難以預測，也使美元後市增添更多不確定性。

對於美元後市展望，蔡烱民坦言，相較過去，「現在真的不太容易判斷」。

另一方面，近期國內輸入性通膨議題受到市場關注。蔡烱民強調，近來進口物價上揚並非新台幣貶值所致，而是受到國際油價及原物料價格上漲影響，央行在已盡力在匯率政策上避免對進口物價造成額外壓力。

蔡烱民表示，截至6月4日止，新台幣兌美元匯率收在31.46元，較去年底僅貶值約0.07%，幾乎持平。與其他主要貨幣相比，同期間日圓貶值約2.08%、韓元貶值約5.99%、歐元也呈現貶值走勢，新台幣表現相對穩定。

他進一步指出，今年以來國際油價由每桶60至70美元區間，攀升至80至100美元，帶動能源及原物料價格全面上揚，是推升進口成本與輸入性通膨壓力主因。

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