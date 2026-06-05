黃仁勳喊要更多能源獲總統親邀看電廠 台電回應了！

總統賴清德有意邀請下次黃仁勳來台時參訪發電廠，台電表示樂意邀請。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達執行長黃仁勳今（5）日結束13天訪台行程，搭機前往南韓。回顧此次來台，除了掀起AI熱潮之外，從輝達北士科總部選址牽動變電所討論，到離台前獲總統邀請參觀電廠，黃仁勳此次訪台可說是「電力十足」，能源議題一路相伴。

從輝達宣布將把台灣總部落腳北士科開始，外界即高度關注區域供電能力，而台電規劃多年的文林變電所，也因黃仁勳一句「台灣需要更多能源」而為熱門話題，且台電、台北市雙方開會一年多未果，AI教父喊話後，雙方直接拍板，順利讓文林變所得以興建，黃仁勳訪台期間更數度提及能源與電力供應的重要性，讓AI發展與供電議題緊密連結。

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更在離台前夕，總統賴清德接受電視台專訪，還拋出邀請，希望黃仁勳下次訪台時能親自參訪台灣發電廠，了解台灣能源建設與供電規劃。黃仁勳則回應，若收到邀請將「非常感激」，也會感到「十分榮幸」。

而台電也對此回應，與輝達持續保持聯繫，並就用電需求及電力供應規劃交換意見，上週也再次與輝達接洽，希望進一步深化交流。未來若黃仁勳再度訪台，台電樂意邀請其參訪電廠，並說明台電長期推動電源開發、電網強化及各項電力建設成果；相關安排仍將先與輝達方面溝通後規劃。

至於可能拜訪的電廠，會是火力或核電廠?台電僅回應，屆時會先溝通再安排，並未確切回應是哪座電廠。台電也強調會持續與產業公協會交流，說明台灣長期供電規劃與電力建設進展，讓產業界更了解台灣穩定供電的準備與努力。

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