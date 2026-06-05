台股市值飆升！外資在台資產超過1.8兆美元刷新紀錄

受惠AI題材帶動台股頻創新高，外資在台資產規模同步攀升。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕受惠於外匯存底孳息挹注，中央銀行今日公布我國5月底外匯存底餘額為6050.74億美元，寫下歷史次高紀錄，4月增25.86億美元，在主要國家中，台灣外匯存底穩居全球第四大，僅次於中國、日本與瑞士。

另一方面，受惠AI題材帶動台股頻創新高，外資在台資產規模同步攀升。截至5月底，外資持有國內股票、債券及新台幣存款餘額合計達1兆8956億美元（約新台幣61兆元），刷新歷史紀錄；約當外匯存底比率更由4月底的268%大幅升至313%，同樣創下新高。

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央行外匯局局長蔡烱民表示，外匯存底增減主要受到匯率、外匯存底孳息以及央行調節三大因素影響。其中，5月美元小漲、各國貨幣升貶皆有；央行在5月中台股大跌、外資匯出時，雖曾進場拋匯阻貶，但月底又調節回去，影響不大。5月外匯存底增加逾20億美元主要是受惠於外匯存底孳息挹注，尤其每年的2月、5月、8月、11月皆是孳息大月。

至於外資在台市值佔外匯存底比率飆高是否危及金融穩定？蔡烱民指出，外資5月扣除盈餘、股利匯出，實際淨匯入金額約60億美元，並不是特別大，這項數據上升主要反映近期台股大漲帶動市值增加。

蔡以南韓為例指出，南韓4月底相關比率約386%，高於台灣水準，隨著當地股市上漲，5月數字預期還會進一步提高，而SK海力士與三星電子兩家公司合計占整體市值約四成，集中度與台股由台積電主導的情況相當類似，並非台灣特例，仍與股市表現及市值變化有關。

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