國票證「低標高達成」亂象 新董座張兆順迎整頓挑戰

國票金子公司亂象，有待新董座出手整頓（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金日前甫完成董事改選，公股取得過半席次、董事張兆順就任董事長，外界矚目的「副董事長」爭議暫時擱置。沒料到第一個上班日，檢調就上門搜索子公司國票證券，近日更遭指，「副董事長」人事爭議，已上升為政治角力的戰場。對於外界的紛爭，張兆順低調不願回應，僅強調目前的當務之急，是「凝聚股東團結、規劃未來，為股東們創造利潤」，待他全面了解狀況後，「再對外報告」。

不過，國票金長年紛擾不斷，關鍵就在於各子公司存在「派系分治」的亂象，幾個大股東各擁派系，｢瓜分｣子公司資源後各自為政，一手掌握子公司的獎金、預算、人事權，金控雖是母公司，對此卻無能為力也難以解決。

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國票金控前董事長魏啟林先前談及金控各子公司表現，對其讚譽有加，強調國票金年年獲利沒有虧損。不過，內部員工私下對於前董座「無為而治」的管理風格多有議論，認為部分子公司藉由訂定極低的獲利目標，不但可以輕易達標，甚至還有超高達成率，董事長、副董事長、總經理總有超額獎金，公股董事在董事會中雖對此多有質疑，卻對子公司這樣的做法「莫可奈何」。

攤開近年國票證券的年報，自111年以來，公司高層年年領取數千萬年薪，但對照國票證券近年的獲利表現，111年度稅後淨利8.98億元，較110年衰退48.51%，預算達成率107.61%。112年度稅後淨利11.76億元，較111年增加30.92%，預算達成率167.95%。113年度稅後淨利16.59億元，較112年成長41.12%，表現亮眼。114年度稅後淨利為14.99億元，較113年衰退9.67%。似乎可印證外界對其「預算編列低成長、高達成率」的質疑。

日前遭檢調搜索的3名涉案被告之一、國票證券前顧問陳帝生，也因卸任副總職務後轉任公司高薪顧問，又兼職多家上市、櫃公司董事和董事長，疑似有決策獨立性不足、關係人交易揭露不完全與潛在利益衝突等弊端，同樣也是各子公司「分治」下的產物。

金融業者直言，金控母公司對子公司人事、獎金制度失去實質控制權，實已踩到金管會「公司治理」的紅線，荒謬的是，財政部公股並非第一天擔任國票金董事，卻長年默許此一現象極度不可思議。對強調法遵與風險管理的金融業而言，更是重大警訊。

新上任的董事長張兆順，強調目前當務之急是「凝聚團結」，但要如何在派系角力夾縫中，重塑金控對子公司的監理制度、落實高階薪酬合理化，而非放任其繼續「畫地為王」，將是這位公股老將上任後的嚴峻挑戰。

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