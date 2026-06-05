台灣50成分股新增4檔全是AI族群 老牌傳產股台塑、中鋼、和泰車遭刪除

台灣50指數成分股新納入貿聯-KY、創意、南電、臻鼎-KY。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕關係到數兆資金布局的台灣指數成分股異動，證交所今（5）公布結果。在AI助攻下，多檔電子股市值大增、傳產股失色，這次台灣50指數成分股新納入貿聯-KY（3665）、創意（3443）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958），清一色AI族群；老牌績優傳產股中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207）等，這次遭到剔除，另外康霈*（6919）因市值大幅滑落同遭剔除。

另外也關係到多檔資產規模數千億元的台灣高股息指數，這次成分股新納入中興電（1513）、遠傳（4904）、南亞（1303）、南亞科（2408）、華邦電（2344）。刪除聚陽（1477）、瑞儀（6176）、東陽（1319）、東和鋼鐵（2006）。

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證交所表示，相關成分股納入及刪除之變動將自2026年6月18日（星期四）交易結束後生效（亦即自2026年6月22日（星期一）起生效）。不過臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2026年6月22日、23日、24日、25日和26日。

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