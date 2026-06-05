輝達GTC台北重返PC戰場 黃仁勳4大科技密碼一次看

輝達執行長黃仁勳今天結束為期14天的訪台行程。（資料照，記者羅沛德攝）

〔中央社〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天結束為期14天的訪台行程，轉往韓國訪問。在這場掀起全台人工智慧（AI）旋風的半導體科技盛會中，黃仁勳展現柔軟身段，以一連串高規格與高密度的供應鏈互動，再度凸顯台灣在全球AI核心拼圖中不可或缺的地位。

今年台北國際電腦展（COMPUTEX）因AI盛事到來，更加吸引全球產業巨擘關注，身為AI革命引領者的黃仁勳，5月23日提早帶著家人與團隊抵達台北，5月27日更在台灣新總部預定地的北士科空地上主持員工大會，掀起第一波高潮。

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值得注意的是，黃仁勳來台參加的GTC Taipei技術大會剛邁入第2年，重要性已大幅提升，與GTC San Jose（聖荷西）、GTC Washington D.C.（華盛頓特區）及GTC Paris（巴黎）等冠上城市名稱的GTC大會並列，躍升為輝達全球一級年度活動，不僅都由黃仁勳親自參與，規格更是全面比照美國GTC總部等級，顯見黃仁勳對台灣供應鏈的重視。

黃仁勳此次訪台從5月23日開始，一直到6月5日上午搭機前往韓國，長達14天的行程有哪些亮點和指標意義，中央社整理4大亮點一次回顧。

供應鏈巨頭齊聚的「兆元宴」傳遞什麼訊息？

黃仁勳5月28日晚間邀請台灣AI供應鏈高層餐敘，出席名單涵蓋台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、聯發科執行長蔡力行、華碩董事長施崇棠等大咖，與會者身家合計破兆，被外界稱為「兆元宴」。這場第5度舉辦的盛會，再次展現輝達對台灣半導體與電子製造供應鏈的高度重視。

這場「老AI」巨頭齊聚的餐敘，也直接在資本市場引爆連鎖效應。餐桌上亮相的多檔概念股包括鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、宏碁、華碩等，隔天在台股集體掀起漲停潮。

更深層的意義在於，全球科技巨頭正面臨殘酷的算力軍備競賽。黃仁勳在GTC Taipei主題演講中強調，AI已透過先進的代理系統轉化為能為企業挹注實質獲利的工具，「AI現在開始賺錢了」，驅使全球客戶全力搶購算力，這也是台灣供應鏈被追單「忙翻天」、全球高度仰賴台灣硬體生態系的主要原因。

GTC Taipei的供應鏈背板隱藏什麼科技密碼？

黃仁勳在主題演講中擘劃了AI產業的嶄新藍圖，除了宣布專為運行AI代理人（Agent）而生的次世代Vera Rubin架構平台已全面量產，並明確將輝達重新定位為一家「基礎設施公司」。演講投影片中那塊向台灣致敬的巨大供應鏈背板，正是宣示這項新基建實力的核心視覺。

這塊被業界高度討論的背板，鉅細靡遺列出約300家台廠軟硬體供應鏈夥伴、台灣指標性大學。黃仁勳別具巧思將他訪台必吃的愛店、傳統小吃與夜市攤商一同放上，包括磚窯古早味餐廳、花娘小館、王記府城肉粽、富霸王豬腳、水果阿婆，迅速成為社群與科技圈的熱門話題。

黃仁勳透過這種極具親和力的視覺呈現，將艱澀的科技概念與庶民文化連結；這塊背板隱藏的科技密碼，實際上是輝達對台灣投下的信任票。黃仁勳多次強調，台灣不只是輝達最重要的家，台灣的完整生態系更是輝達發表RTX Spark晶片重返PC戰場、重新發明並「創造PC未來」的最強後盾。

出席韓國夥伴之夜、逛COMPUTEX展場有什麼戰略意義？

黃仁勳訪台期間另一大焦點是造訪台北國際電腦展（COMPUTEX）展場。他於6月2日造訪廣達旗下雲達科技攤位，直接向供應鏈高層喊話「催貨」，今年下半年要以「光速」（Speed of light）生產全新的Vera Rubin架構產品。

隔天6月3日黃仁勳造訪鴻海攤位時更大啖紅豆餅、捧著獲贈的AI陪伴機器人愛不釋手，甚至直接在技嘉攤位上席地而坐、暢飲台灣啤酒，用極為「台味」且隨和的姿態，瞬間拉近了與電子供應鏈的距離。

外界也關注黃仁勳罕見在台出席「韓國夥伴之夜」晚宴，以及離台飛往韓國的行程；他今天在機場受訪時坦言，因為需求太強勁、輝達成長速度太快，目前整體供應鏈上下游產能都非常吃緊。

黃仁勳指出，輝達的AI系統與記憶體高度整合，輝達是全球記憶體最大的直接採購商之一，此次前往韓國將鞏固高頻寬記憶體（HBM）產能，並透露「明年下半年的成長將會比今年大得多」，要求所有夥伴必須做好準備。

瘋夜市、品美食 黃仁勳如何塑造「AI親民外交」？

除了緊湊的產業固樁行程之外，黃仁勳不忘抽空穿梭各大夜市，並舉辦台式「辦桌」流水席犒賞員工，引起外界不小共鳴。每場餐敘中途他多次走出餐廳發放食物與飲料給現場媒體，展現親和力的一面。

特別是6月3日晚間在台北流行音樂中心戶外表演廣場舉辦的「辦桌」，黃仁勳在台上向員工高喊「整個台灣生態系都與我們站在一起」，現場氣氛熱烈、歡呼聲不斷。他笑稱自己每天24小時都上電視，「我連自己都躲不開，現在一點隱私都沒有了」，逗得全場大笑，成功打破了科技巨頭執行長冷冰冰的刻板印象。

在結束14天行程後，黃仁勳幽默地向在機場等候的媒體表示，「每個人都需要休息」，甚至連全台灣的餐廳和夜市也都需要休息，並開玩笑說自己想盡快再回來，但「台灣現在需要休息一下」。

這樣的庶民外交口吻，不僅穩固了黃仁勳在台灣的超高人氣，也讓全球看見台灣這座科技島背後充滿人情味的文化底蘊。

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