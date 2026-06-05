趨勢科技納入Anthropic計畫 林宜敬：台灣資安防線不容有失

數發部部長林宜敬（圖中）指出，若台灣的資安防線遭到攻破，不僅對台灣是災難，對美國及全球AI產業也將造成重大衝擊。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球網路資安廠商趨勢科技旗下企業級AI資安品牌TrendAI™，今日宣布正式加入由AI新創公司Anthropic推動的「Project Glasswing」計畫。數位發展部部長林宜敬今出席活動時致詞表示，今年4月，當Anthropic發布Claude Mythos模型時，震撼了全球資安產業，原因在於，Mythos能夠在極短時間內發現數千個高風險的資安漏洞。

他指出，Mythos能在短時間內找出如此大量的漏洞，更重要的是，這個模型還具備將多個漏洞快速串聯的能力，進而推演出可能的攻擊路徑與攻擊指令。他表示，當時全球都對這項技術感到既震驚又擔憂，不過，Anthropic是一家具有高度社會責任感的公司，因此啟動了「Project Glasswing」計畫。

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林宜敬提到，「Project Glasswing」的概念很簡單，就是優先開放給值得信任的機構使用，包括作業系統開發商、瀏覽器開發商，以及重要的資安公司，可利用Mythos模型找出各種潛在漏洞，當防守方率先掌握漏洞資訊並完成修補後，Anthropic才會在後續階段進一步開放這項技術。

他認為，這是一個非常好的做法，也獲得全球高度肯定。不過當時台灣也注意到一個問題，那就是第一批加入「Project Glasswing」的機構中，除了一家英國資安機構外，幾乎全部都是美國公司，當中並沒有台灣企業參與。

他說，那段時間數發部其實相當緊張，因此每次在與美國官員交流時，也不斷強調台灣的重要性，他指出，當前全球AI產業有兩大重要力量，一個是美國，擁有AI軟體優勢；另一個則是台灣，擁有AI硬體優勢，若台灣的資安防線遭到攻破，不僅對台灣是災難，對美國及全球AI產業也將造成重大衝擊。

如今，他很高興看到趨勢科技加入「Project Glasswing」，這項合作等於一次解決兩個重要問題，不僅有助於日本的資安防護，也有助於台灣的資安發展。

他指出，趨勢科技的創辦團隊來自台灣，現任執行長也是台灣人，主要研發團隊同樣以台灣人才為主，雖然趨勢科技是在日本上市，但某種程度上既是日本公司，也是台灣公司。

林宜敬也期許趨勢科技能善盡企業社會責任，協助台灣企業及關鍵基礎設施盡快找出潛在漏洞，並完成修補工作，進一步提升整體資安防護能力。

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