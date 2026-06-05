大立光5月營收月減年增 6月動能下滑

大立光5月營收45.93億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）今日公告5月營收45.93億元，月減14%、年增43%，前5月累計營收254.95億元，年增15%。大立光指出，6月客戶需求不減、不過受排程影響，拉貨動能估將較5月下滑。

大立光董事長林恩平日前指出，因記憶體缺貨影響，手機售價恐會提升，影響終端銷售動能，不過除手機鏡頭外，大立光把光纖陣列單元（FAU）視為第二優先業務，正準備送樣中，產能建置需1到2年，最快明年量產。

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大立光今年也參展台北國際電腦展（Computex），與轉投資的先進光（3362）共同展出，並在現場展示多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道的光纖陣列（Fiber Array）；本月9日大立光將舉辦股東會，由林恩平釋出營運最新看法。

從鏡頭出貨組合來看，大立光5月以1000萬畫素佔比50%至60%最高，2000萬畫素以上產品佔比10%至20%，其他產品佔比20%至30%，800萬畫素產品佔比則在10%以下。

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