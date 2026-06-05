微星：零組件漲價超預期 高階產品有望降低衝擊

微星今日舉辦40週年展，管理層強調，集團過去40多年來始終以創新作為核心DNA。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕PC市場持續面臨挑戰，電競筆電大廠微星（2377）表示，今年以來關鍵零組件（Key Parts）價格大幅上漲，漲幅遠超過原先預期，已成為產業少見的狀況。不過，由於微星產品以高階市場為主，雖然仍將受到影響，但衝擊程度可望相對較小，公司也將透過產品與營運策略積極因應。

微星今日舉辦40週年展，管理層強調，集團過去40多年來始終以創新作為核心DNA，每當面對新的市場環境與產業變化，團隊都將其視為機會而非挑戰，並透過持續創新尋找新的成長動能。在董事長、總經理及各級主管帶領下，公司持續朝既定目標推進。

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談及今年PC市場展望，微星坦言，目前產業面臨的壓力較過往少見，其中關鍵零組件價格大幅上揚最受關注，且漲幅超出業界預期。儘管成本壓力增加，但由於微星長期聚焦高階產品市場，相較於主流與入門產品，高階產品較具備價格調整與價值傳遞能力，因此受到的衝擊可望較為有限。

除了PC本業之外，微星也持續關注人工智慧（AI）發展趨勢，管理層表示，無論是代理式AI（Agentic AI）或實體AI（Physical AI）目前仍處於應用逐步成形階段，市場仍在尋找最具價值的商業模式與落地場景，但公司對兩大領域未來發展皆抱持正面看法，並已投入相關研發資源持續觀察與布局。

微星認為，隨著AI應用持續成熟，未來不論是在個人運算、智慧助理或機器人等實體世界應用，都有望帶來新的成長機會，公司也將持續透過創新產品與技術布局掌握下一波AI浪潮。

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