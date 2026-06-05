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散熱模組出貨 邁科5月營收年增5成

2026/06/05 16:38

邁科5月營收3.3億元。圖正中央者為董事長趙元山、右為總經理林俊宏、左為副總陳建亨。（資料照）邁科5月營收3.3億元。圖正中央者為董事長趙元山、右為總經理林俊宏、左為副總陳建亨。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱廠邁科（6831）今日公告5月營收3.3億元，月增54.97%、年減10.76%，前5月累計營收為13.97億元、年增14.69%。邁科表示，5月營收月增受惠於AI伺服器訂單持續回溫，加上針對CSP（雲端服務供應商）客戶的新散熱模組產品開始出貨，帶動營收逐步走高。

Microsoft、AWS、Google與Meta四大美系CSP，在2026年的資本支出預估將達7250億美元，寫下歷史新高，年增達到77%，在四大美系CSP大舉加碼資本支出的趨勢下，身為其重要供應鏈夥伴的邁科可望同步受惠。

邁科指出，自5月起逐步針對CSP客戶的新晶片散熱模組出貨；隨著新晶片功率提升，此次新模組的散熱效率亦大幅躍進，後續拉貨力道將逐步增強。市場進一步預期，邁科水冷產品可望於年底前陸續供貨CSP客戶，越南新廠的產能利用率也將同步攀升。

此外，邁科越南新廠產線的自動化程度相當高，除可節省人力，更有助提升生產良率；一旦正式量產，產能將足以因應CSP客戶持續增加的拉貨需求。

輝達執行長黃仁勳在GTC Taipei大會開幕演講中指出，AI產業當前最大的轉變，在於AI已從成本中心轉變為獲利中心，並進一步成為經濟成長引擎；AI業者積極擴建AI工廠、產出更多Token，帶動全球算力需求爆發。邁科在AI伺服器散熱模組已繳出亮眼成績，後續營運也預期受惠於全球算力需求的爆發性成長，與AI產業一同高速前行。

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