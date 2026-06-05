客戶改版 昇達科五月營收月減15％

昇達科董事長陳淑敏。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕低軌衛星股昇達科（3491）5月營收2.96億元，月減少15%，昇達科表示，5月營收較4月降低，主要是因為客戶端因產品改版調整，臨時通知暫停部分產品出貨，影響單月營收表現。不過，此次出貨調整屬客戶端因素所致，客戶依相關約定支付訂單取消補償，相關金額認列在業外收入，對整體獲利不造成減損。

昇達科指出，雖然5月出現部分產品出貨臨時取消情形，但低軌衛星應用需求仍維持強勁，5月低軌衛星相關營收占比仍高達75%；累計今年前5個月，低軌衛星營收占比亦達78.6%，而與去年同期相較，不論是5月單月營收，或是今年前5個月營收，相較去年同期都有超過50%成以上的增長幅度，在產品組合持續朝高成長應用領域集中，低軌衛星業務已成為推動營運成長的重要核心動能。

請繼續往下閱讀...

昇達科表示，近期全球低軌衛星產業發展仍維持正向。根據產業報導預估，2026年底全球低軌衛星通訊用戶數有機會突破1500萬戶，且低軌通訊衛星星座規模將持續擴大；同時，D2C衛星直連裝置應用亦被視為未來衛星通訊市場的重要成長方向。

昇達科表示，短期單月營收雖因客戶產品改版與出貨時程調整而出現波動，但客戶新案件認證與新客戶拓展仍順利推進中，隨著低軌衛星產業進入更明確的商轉與量產推進階段，對後續營運展望相當正向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法