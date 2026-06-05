台新銀行獲選 「一站式外籍人士金融服務示範銀行」

台新銀行獲選國發會「一站式外籍人士金融服務」首波示範銀行。（圖為台新銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行業者積極響應，政府延攬國際專業人才來臺發展；其中，台新銀行獲選為國家發展委員會Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心「一站式外籍人士金融服務示範銀行行動計畫」首波示範銀行。台新銀行指出，由於憑藉完整的線上及線下服務與多元產品的優勢，從激烈徵選中脫穎而出，展現打造國際人才友善金融環境的具體成果。

台新銀行指出，為打破外籍專業人才辦理銀行業務時的語言隔閡，積極優化多語金融服務體驗，包含：建置網路銀行全英文介面、提供24小時真人文字客服、設立支援七國語言ATM，並於年底前預計將導入AI即時雙語翻譯工具，全面提升外籍客戶使用便利性。

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在線上服務方面，台新銀行表示，網路銀行建置全英文介面，客戶可輕鬆管理臺外幣帳務查詢、轉帳、換匯及外幣存款專案等，亦提供多元投資理財產品，包含基金、海外債券、外國股票及結構型商品，透過簡便的申購流程，協助客戶在不同人生階段達成各項理財目標。

為滿足日常消費與通勤需求，台新Richart卡提供7大刷權益自由選，消費最高回饋3.8%，此外綁定Apple Pay再享台新獨家服務，免掏卡、感應可進站臺北捷運，實體卡亦附加悠遊卡功能，提升交通及小額支付便利性。同時，台新銀行更領先同業提供24小時真人文字客服，滿足不同時區與工作型態外籍客戶之即時金融服務需求。

此外，台新銀行亦持續深化公平待客文化，連續四年舉辦「公平待客推動卓越單位」表揚活動，由董事長吳東亮親自頒獎，透過制度化推動與由上而下的文化倡議，將「公平同理、待客用心」的核心精神落實於日常營運之中。

展望未來，台新銀行未來將持續致力結合創新科技，提供有溫度的客戶服務體驗，同時持續積極跨越語言藩籬，強化外籍專業人才的金融服務體驗，成為國際人才與社會民眾值得信賴的金融夥伴。

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