經部通過環球晶、華城等4家投資台灣逾百億元

環球晶美國德州廠內部。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資臺灣事務所今（5）日通過4家企業擴大投資臺灣，包含臺商回臺方案的環球晶圓，根留企業方案的矽格聯測、健豪印刷、華城重電，單週投資額新添逾百億元。

環球晶圓是全球前三大半導體晶圓供應商，產品涵蓋3吋至12吋半導體晶圓，聚焦兩大方向推動，一為優化12吋碳化矽晶圓、方形矽晶片及GaN晶圓等特殊晶片相關製程與品質穩定度；二為持續精進12吋先進矽晶圓製程，透過導入智慧設備。相關作業三年合計投入約新臺幣32.5億元，並同步推動節能減碳與再生能源應用，提升能源使用效率，穩健落實低碳轉型。上述推動有助於技術深化與產品結構優化，並延伸至第三代半導體及先進材料布局，強化利基產品競爭力及供應鏈韌性。

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矽格聯測專注於IC測試與晶圓測試服務，在全球半導體供應鏈中具關鍵角色。規劃於新竹科學園區擴大投資布局，本次投資計畫總金額達新臺幣40億元，主要用於導入高階測試設備及升級既有廠房無塵室，並透過智慧製造與人工智慧應用，包括自動排程、光學檢測及設備預測維護等技術，此次已是矽格聯測第二度申請根留方案擴大投資，預期可新增本國就業機會，並帶動高階半導體人才需求。

健豪印刷長期深耕印刷產業，面對全球印刷市場微型化與客製化趨勢，健豪印刷規劃於臺中市大肚區興建新廠，並擴大產線布局，預計投入新臺幣31億元，可新增87個本國就業機會。新廠擬導入AI影像辨識、自動倉儲及智慧排程系統，強化生產自動化與數據管理能力；同時結合再生能源設施及節能設備應用，提高能源使用效率並落實節能減碳。健豪印刷曾於2019年申請根留方案投資擴產，本次為二度投資興建新廠。

華城重電專注於超高壓電力變壓器設計與製造，因應全球電網升級、能源轉型及AI資料中心用電需求成長，華城重電規劃於臺中港打造具高階製造與檢測能力智慧工廠，投資金額約新臺幣35億元，預計新增178個本國就業機會。本項新建廠投資完成後，既有的華城重電臺中廠區產能將可倍增，大幅增加國際市場的競爭力與能見度。藉由本次投資，華城重電將持續提升高附加價值電力設備研發與製造能量，深化國際市場布局，鞏固其於全球電力基礎建設供應鏈之關鍵地位。

經濟部說明，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1762家企業約2兆6837億元投資，預估創造16萬6558個本國就業機會。後續尚有29家廠商排隊待審。

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