趨勢科技獲邀加入Anthropic計畫！台灣成首批參與國家之一

趨勢科技執行長陳怡樺（左）與Anthropic網路安全主管Rob Bair共同宣布，趨勢科技正式加入Anthropic推動的「Project Glasswing」計畫。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球網路資安廠商趨勢科技旗下企業級AI資安品牌TrendAI™，今（5）日宣布正式加入由AI新創公司Anthropic推動的「Project Glasswing」計畫，成為首批參與測試Claude Mythos Preview的資安業者之一。

AI（人工智慧）新創公司Anthropic近期開發出新一代通用AI模型Claude Mythos，但因其具備極為強大的漏洞挖掘能力，公司決定暫不全面對外開放，而是透過「Project Glasswing」計畫，在嚴格管控下提供符合資格的企業與組織測試使用。

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根據Anthropic內部測試結果，Claude Mythos可在極短時間內自主發現數千個高風險零時差漏洞，涵蓋目前主流作業系統與網頁瀏覽器。由於相關能力幾乎不需專業資安背景即可啟動，可大幅降低高階攻擊技術門檻，因此Anthropic選擇採取審慎開放策略。

Anthropic於日前宣布擴大「Project Glasswing」計畫，將Claude Mythos Preview開放給來自15個國家、近150家企業與組織使用，希望藉由可信賴夥伴共同驗證與強化AI在資安防禦領域的應用能力。

作為此計畫成員之一，TrendAI™將把Claude Mythos Preview導入漏洞研究流程，協助威脅情報研究人員將AI驅動的漏洞發掘成果，進一步轉化為協同漏洞揭露、風險評估及修補優先排序等實際行動，並結合趨勢科技既有的漏洞防護與虛擬修補技術，協助企業縮短修補時間、提升整體防禦效率。

趨勢科技執行長陳怡樺表示，很高興日前收到Anthropic邀請，讓台灣正式加入「Project Glasswing」計畫。她指出，台灣位於全球AI供應鏈核心位置，不僅擁有包括台積電在內的關鍵半導體與AI基礎設施企業，同時也與日本及其他國家有著廣泛合作的夥伴關係。因此，台灣必須掌握最先進的前沿AI（Frontier AI）技術，才能保護最先進的AI發展成果。

她強調，企業在部署AI及推出AI產品時，取得客戶信任是最重要的課題，而「資安」正是建立信任的關鍵基礎，希望透過此次合作，將全球最先進的AI資安技術導入台灣產業生態系，協助企業在提升營運效率的同時，也能建立更安全可靠的應用環境。

陳怡樺進一步表示，目前台灣在AI硬體領域已具備全球領先優勢，但AI軟體將成為下一波重要成長動能。未來希望攜手台灣AI新創及企業，共同推動AI應用發展，並善用AI資安技術降低潛在風險。

Anthropic網路安全主管Rob Bair在現場除了感謝台灣多年來在資安領域建立的重要夥伴關係，也提到，隨著AI時代來臨，網路威脅的規模與複雜度持續攀升，攻擊者正利用新技術加速尋找漏洞，防禦方也必須具備更先進的工具與能力，才能維持領先優勢。

他指出，Anthropic始終相信AI既可能帶來風險，也能成為最重要的防禦工具，因此持續投入AI安全研究，而「Project Glasswing」正是將相關能力與可信賴夥伴共享的重要計畫。

Rob Bair強調，「Project Glasswing」的目標是讓值得信賴的合作夥伴率先運用最先進的AI資安能力，提前發現並修補潛在風險。他認為，面對AI時代的資安挑戰，沒有任何單一組織能獨自完成所有工作，唯有透過產業、政府及研究機構攜手合作，才能打造更安全且更具韌性的數位環境。

他也特別肯定趨勢科技長期深耕資安領域，持續協助企業與組織抵禦各類網路威脅，因此成為Anthropic推動「Project Glasswing」的重要合作夥伴。

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