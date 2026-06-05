打造產業金三角 新營糖廠轉型機器人前哨站

南市府透過跨局處專案，選定新營糖廠作為智慧機器人的展示、實證與教育的前哨站。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕為提升新營發展、回應地方期待，南市府透過跨局處專案，選定新營糖廠作為智慧機器人的展示、實證與教育的前哨站，打造新營糖廠成為「智慧機器人產業金三角」的範疇，成為系統整合與人才儲訓基地。市長黃偉哲表示，市府將爭取中央支持、與台糖等民間單位合作，將新營糖廠基地轉化為具備歷史深度與產業動能的經濟核心。

國家發展機器人需求迫切，新營糖廠現在即能提供18公頃產業用地，成為發展機器人產業的「即戰力」，未來可結合試產與驗證，提供智慧機器人展示、人才教育、實證場域、企業Demo與招商服務，並且與柳營科工區的量產、工研院六甲院區的應用開發、沙崙的國家智慧機器人研究中心合作，為產業金三角建立可以展示應用的前哨站，吸引更多人才回流溪北。

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黃偉哲強調，新營糖廠同時具備乙種工業區與糖業資產，基地總面積29公頃，坐落於新營核心地帶。市府已透過都市計畫變更，規劃為產業文化專用區、糖業文化專用區與保存區。未來將與中央及台糖攜手，讓高科技產業，與文化古蹟、親子休憩並存。並善用得天獨厚的糖業紋理，在保存文化資產的同時，導入智慧機器人展示與服務，為地方提供新產業內容。

經發局長張婷媛指出，台南機器人產業已有研發、應用基地，現正推動柳科三期產業園區報編，為機器人產業增加生產聚落。新營糖廠加入機器人產業金三角，對未來發展至關重要，不僅可替研發團隊提供實戰演練場域，智慧機器人在新營糖廠的演示與民眾服務；「新營糖廠『出了廠就是市區』，周遭交通、教育、醫療資源充足，也將有利人才長期進駐新營。」

張婷媛說，未來，市府將積極爭取中央預算，並與台糖強化協調，透過公私協力活化閒置用地。短期將辦理先期規畫，中期設置示範館與實證啟動，長期完成常設場域與招商服務，目標是讓新營糖廠成為全國最領先的「實體AI」展示、實證場域以及商務前台基地，補足中央智慧機器人政策中「從研發、製造到應用落地」的最後一哩路。

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