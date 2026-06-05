運價指數連6漲 美西線漲幅近10％

運價指數連6漲。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連6漲!最新一期上海出口集裝箱運價指數SCFI上漲154.75點至2726.48點，週漲幅6.01%；其中遠東到美西漲幅最高，週漲幅近10%。

市場人士表示，整體市場受中東局勢影響、年度合約定價、航線重整，以及油價與美國內陸運輸成本上升影響，航商自 6 月起陸續調漲海運費及燃油附加費，以反映營運成本壓力。而在市場整體艙位持續偏緊下，運價不排除走揚。

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根據最新一期運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃） 2605美元，較前一期上漲130美元，週漲幅5.2%；遠東到地中海運價每TEU 3832美元，較前一期上漲82美元，週漲幅2.18%；遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）4552美元，較前一期上漲403美元，週漲幅9.71%；遠東到美東運價每FEU達5741美元，較前一期上漲408美元，週漲幅7.65%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲41美元，到648美元，週漲幅6.75%。

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